31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкують депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко (на фото), головний редактор видань «Твій стиль» і «Твій вибір» Тарас Хотимчук.
День народження сьогодні відзначають підприємець Віталій Марищук, а також бізнесмен, легенда луцької "Волині" Геннадій Шухман.
Вітаємо всіх, у кого сьогодні день народження, та бажаємо вам щастя, здоров'я й успіхів на роботі.
Іменини сьогодні у Кирила, Трохима, Данила, Карпа, Едуарда та Наталії.
Вітаємо вас з цим днем. Будьте здорові, сповнені натхнення й енергії, хай вам щастить у всьому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
День народження сьогодні відзначають підприємець Віталій Марищук, а також бізнесмен, легенда луцької "Волині" Геннадій Шухман.
Вітаємо всіх, у кого сьогодні день народження, та бажаємо вам щастя, здоров'я й успіхів на роботі.
Іменини сьогодні у Кирила, Трохима, Данила, Карпа, Едуарда та Наталії.
Вітаємо вас з цим днем. Будьте здорові, сповнені натхнення й енергії, хай вам щастить у всьому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під яким номером лучанин із гуртом Go-A виступить на Євробаченні
Сьогодні, 00:15
31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У тимчасовому «ковідному» шпиталі біля Луцька встановлюють додаткові ліжка.
30 березень, 23:34
На Полтавщині під час перерви помер 12-річний учень
30 березень, 22:53
У Луцьку просять створити новий тролейбусний маршрут
30 березень, 22:21