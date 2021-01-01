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У Володимирі-Волинському ремонтують систему водопостачання

У Володимирі-Волинському ремонтують систему водопостачання
У Володимирі-Волинському тривають ремонтні роботи системи водопостачання.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

В управлінні водопровідно-каналізаційного господарства міста Володимира-Волинського зазначають, що ремонтні роботи проводяться для покращення якості надання послуг.

Як повідомив на оперативній нараді начальник УВКГ Сергій Луцюк, сьогодні, 30-го березня, проводяться ремонтні роботи в районі колишнього цукрового заводу по заміні запірної арматури.

Найближчим часом також планують провести роботи по заміні водопроводу на вулиці Поліської Січі. Також встановлять лічильники для розподілу обліку водоспоживання між військовою частиною і містом.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський
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