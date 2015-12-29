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У Луцьку із захаращеної прибудинкової території пропонують зробити парковку

В обласному центрі Волині пропонують зробити парковку на території поряд з будинком на вулиці 8 Березня.

Таку ідею на платформі Єдиної системи місцевих петицій подав Сергій Середюк.

На думку чоловіка, будівництво парковки в спальному районі міста посприяє облагородженню прибудинкової території на вулиці 8-го Березня, 33.

"Біля будинку територія постійно захаращена сміттям, сухим гіллям, порожньою тарою і т.п. Парковка розвантажить вулицю 8-го Березня від автомобілів припаркованих на дорозі та вирішить питання стихійного звалища сміття на вулиці нашого прекрасного міста", - йдеться у тексті петиції.

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Теги: петиція, парковка
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Коментарі 2
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можна ще одну багатоквартирну общагу побудувати,як на яровиці
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