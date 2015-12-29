У Луцьку із захаращеної прибудинкової території пропонують зробити парковку
Сьогодні, 07:31
В обласному центрі Волині пропонують зробити парковку на території поряд з будинком на вулиці 8 Березня.
Таку ідею на платформі Єдиної системи місцевих петицій подав Сергій Середюк.
На думку чоловіка, будівництво парковки в спальному районі міста посприяє облагородженню прибудинкової території на вулиці 8-го Березня, 33.
"Біля будинку територія постійно захаращена сміттям, сухим гіллям, порожньою тарою і т.п. Парковка розвантажить вулицю 8-го Березня від автомобілів припаркованих на дорозі та вирішить питання стихійного звалища сміття на вулиці нашого прекрасного міста", - йдеться у тексті петиції.
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Таку ідею на платформі Єдиної системи місцевих петицій подав Сергій Середюк.
На думку чоловіка, будівництво парковки в спальному районі міста посприяє облагородженню прибудинкової території на вулиці 8-го Березня, 33.
"Біля будинку територія постійно захаращена сміттям, сухим гіллям, порожньою тарою і т.п. Парковка розвантажить вулицю 8-го Березня від автомобілів припаркованих на дорозі та вирішить питання стихійного звалища сміття на вулиці нашого прекрасного міста", - йдеться у тексті петиції.
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Коментарі 2
можна ще одну багатоквартирну общагу побудувати,як на яровиці
або заправку
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