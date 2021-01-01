вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Полтавщині під час перерви помер 12-річний учень

На Полтавщині під час перерви помер 12-річний учень
На Полтавщині, в сільській школі Лохвицької територіальної громади, помер 12-річний учень.

Поліція встановлює обставини та причини смерті дитини, - йдеться на сайті правоохоронців.

Про трагедію до поліції Полтавщини 30-го березня, близько 11:30, повідомили медики, які прибули на виклик. За попередньою інформацією, дитина померла під час перерви між уроками. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося.

Наразі поліція проводить опитування свідків, вивчає медичну документацію школяра та встановлює обставини трагедії. Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу, яка має визначити причину смерті.

Для об’єктивного вивчення обставин події поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Полтавщина, смерть, трагедія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Полтавщині під час перерви помер 12-річний учень
Сьогодні, 22:53
У Луцьку просять створити новий тролейбусний маршрут
Сьогодні, 22:21
Той, хто вгадає рахунок наступного матчу «Волині», отримає книгу Кварцяного
Сьогодні, 21:56
«СВІДОМІ» пропонують популяризувати у Луцьку електро- та велотранспорт
Сьогодні, 21:14
Луцькі прикордонники – переможці змагань з боротьби самбо
Сьогодні, 20:41
Схожі новини
На власному подвір'ї повісився 31-річний волинянин, – ЗМІ На власному подвір'ї повісився 31-річний волинянин, – ЗМІ
17 березень, 21:16
На Волині з мисливської рушниці застрелився чоловік На Волині з мисливської рушниці застрелився чоловік
08 березень, 15:19
У селі на Волині на смерть замерз 48-річний чоловік У селі на Волині на смерть замерз 48-річний чоловік
24 лютий, 09:44
Впав з 12 поверху: в Польщі загинув українець Впав з 12 поверху: в Польщі загинув українець
05 лютий, 07:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Полтавщині під час перерви помер 12-річний учень
Сьогодні, 22:53
 0
У Луцьку просять створити новий тролейбусний маршрут
Сьогодні, 22:21
 0
Той, хто вгадає рахунок наступного матчу «Волині», отримає книгу Кварцяного
Сьогодні, 21:56
 0
«СВІДОМІ» пропонують популяризувати у Луцьку електро- та велотранспорт
Сьогодні, 21:14
 0
Луцькі прикордонники – переможці змагань з боротьби самбо
Сьогодні, 20:41
 0
Медіа
відео
1/8