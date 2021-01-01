На Полтавщині під час перерви помер 12-річний учень

На Полтавщині, в сільській школі Лохвицької територіальної громади, помер 12-річний учень.Поліція встановлює обставини та причини смерті дитини, - йдеться на сайті правоохоронців.Про трагедію до поліції Полтавщини 30-го березня, близько 11:30, повідомили медики, які прибули на виклик. За попередньою інформацією, дитина померла під час перерви між уроками. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося.Наразі поліція проводить опитування свідків, вивчає медичну документацію школяра та встановлює обставини трагедії. Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу, яка має визначити причину смерті.Для об’єктивного вивчення обставин події поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.