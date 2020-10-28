вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під яким номером лучанин із гуртом Go-A виступить на Євробаченні

Під яким номером лучанин із гуртом Go-A виступить на Євробаченні
Стало відомо, під яким номером виступить Україна на "Євробаченні 2021".

Про це пише Гордон.

За інформацією, яку опублікували організатори заходу, представник України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2021" група Go-A виступить 18 травня в першому півфіналі під 15-м номером.

Загалом у першому півфіналі виступлять представники 16 країн.

20 травня у другому півфіналі на сцену вийде 17 учасників.

З кожного півфіналу відберуть по 10 учасників, який виступлять 22 травня у фіналі шоу разом із представниками Нідерландів, які є господарями конкурсу, і представниками Італії, Франції, Німеччини, Великобританії та Іспанії, які є учасниками автоматичної кваліфікації "великої п'ятірки", ідеться на сайті.

Конкурс "Євробачення 2021" проведуть на арені Ahoy у Роттердамі (Нідерланди) 18-го, 20-го і 22 травня – через пандемію коронавірусу захід відбудеться в новому форматі. Участь у "Євробаченні 2021" візьмуть представники 39 країн – Вірменія відмовилася відправляти свого представника на конкурс, а Білорусь усунули від виступу організатори шоу.

Український гурт Go-A виступить на конкурсі з піснею Shum.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: культура, музика, Євробачення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під яким номером лучанин із гуртом Go-A виступить на Євробаченні
Сьогодні, 00:15
31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У тимчасовому «ковідному» шпиталі біля Луцька встановлюють додаткові ліжка.
30 березень, 23:34
На Полтавщині під час перерви помер 12-річний учень
30 березень, 22:53
У Луцьку просять створити новий тролейбусний маршрут
30 березень, 22:21
Схожі новини
Гурт Go-A, в якому грає лучанин, презентував нову пісню. ВІДЕО Гурт Go-A, в якому грає лучанин, презентував нову пісню. ВІДЕО
23 січень, 08:36
Лялька луцької майстрині знялася у кліпі кримського гурту. ВІДЕО Лялька луцької майстрині знялася у кліпі кримського гурту. ВІДЕО
28 жовтень, 2020, 08:10
Волинський сімейний гурт став переможцем всеукраїнського конкурсу Волинський сімейний гурт став переможцем всеукраїнського конкурсу
22 жовтень, 2020, 06:34
В ГаРмИдЕр ангар-stage виступить гурт «ФІОЛЕТ» В ГаРмИдЕр ангар-stage виступить гурт «ФІОЛЕТ»
22 жовтень, 2020, 04:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під яким номером лучанин із гуртом Go-A виступить на Євробаченні
Сьогодні, 00:15
 0
31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У тимчасовому «ковідному» шпиталі біля Луцька встановлюють додаткові ліжка.
30 березень, 23:34
 0
На Полтавщині під час перерви помер 12-річний учень
30 березень, 22:53
 0
У Луцьку просять створити новий тролейбусний маршрут
30 березень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8