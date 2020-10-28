Під яким номером лучанин із гуртом Go-A виступить на Євробаченні





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За інформацією, яку опублікували організатори заходу, представник України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2021" група Go-A виступить 18 травня в першому півфіналі під 15-м номером.



Загалом у першому півфіналі виступлять представники 16 країн.



20 травня у другому півфіналі на сцену вийде 17 учасників.



З кожного півфіналу відберуть по 10 учасників, який виступлять 22 травня у фіналі шоу разом із представниками Нідерландів, які є господарями конкурсу, і представниками Італії, Франції, Німеччини, Великобританії та Іспанії, які є учасниками автоматичної кваліфікації "великої п'ятірки", ідеться на сайті.



Конкурс "Євробачення 2021" проведуть на арені Ahoy у Роттердамі (Нідерланди) 18-го, 20-го і 22 травня – через пандемію коронавірусу захід відбудеться в новому форматі. Участь у "Євробаченні 2021" візьмуть представники 39 країн – Вірменія відмовилася відправляти свого представника на конкурс, а Білорусь усунули від виступу організатори шоу.



Український гурт Go-A виступить на конкурсі з піснею Shum.

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