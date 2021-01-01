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Маленька волинянка, яка потрапила в ДТП, потребує коштів на лікування

Маленька волинянка, яка потрапила в ДТП, потребує коштів на лікування
Ганна Ващук живе у селі Верба Володимир-Волинського району, працює у школі прибиральницею і одна виховує трьох дітей. Чоловік, основний годувальник сім’ї, у 2015 році загинув у ДТП. Через три роки дочка Христина потрапила під колеса автомобіля. Дівчинка вже три роки прикута до ліжка.

Вона потребує тривалої реабілітації та лікування, на які у мами немає коштів, бо ледь вистачає на найнеобхідніше. Тому втрачено вже стільки часу, практично три роки, – повідомляє БУГ, посилаючись на сторінку благодійної організації Modrychi_sos.

5 червня 2018 року Христина Ващук у результаті ДТП отримала важку закриту черепно мозкову травму, забиття головного мозку важкого ступеня з ураженням медіальних структур, спастичним тетрапарезом, прогресуючою гідроцифалією.

Увесь цей час дівчинка годується через зонд, нерухома, зі судомами, важкою спастикою, у селі, де нема реабілітологів та потрібної допомоги.

“Повірте, на це неможливо дивитися без сліз і болі. На цю беззахисність простої людини, яка просто змирилась зі своїм горем і навіть не має сил та можливостей просити цей світ про допомогу. Давайте врятуємо цю дитину”, – йдеться у дописі.

ПриватБанк 5168757379997960 Ващук Ганна Віталіївна

ПриватБанк 4149499147140568 Ващук Г. В.

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Теги: допомога, Волинь
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