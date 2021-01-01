У тимчасовому «ковідному» шпиталі біля Луцька встановлюють додаткові ліжка.





Усього в чотирьох інфекційних відділеннях госпіталю знаходиться 197 ліжок, розповів Олександр Дудар.



Наразі в інфекційному шпиталі на лікуванні знаходяться 163 пацієнти, з яких 130 людей є киснезалежними. У відділенні інтенсивної терапії перебуває дев'ятеро недужих, п’ятеро – у важкому стані.



Зі слів медика, додаткові ліжкомісця встановили, врахувавши динаміку захворюваності в області.



Впродовж двох тижнів у госпіталі кількість пацієнтів коливається в межах 150-160 людей. Щоденно тут виписують майже 15 осіб, і така ж кількість людей поступають на лікування. "Хай краще буде кілька ліжок вільних, ніж стоятимуть швидкі у черзі", – каже очільник обласної клінічної лікарні.



Додаткові ліжка розраховані для пацієнтів, які потребуватимуть менших потоків кисню. Хворі дихатимуть через кисневі концентратори, які вивільнили після обладнання усіх ліжок госпіталю централізованими кисневими точками. Гроші на розширення шпиталю надала Національна служби здоров’я України. Вартість одного такого ліжка – від 18 до 24 тисяч гривень.



Другий місяць у госпіталі з ускладненнями внаслідок коронавірусу Галина Ройко. Жінка розповідає: мала інсульт, лежала в реанімації. Зараз її стан стабілізувався.



"Мені легше після реанімації, набагато легше, дякувати Богові й лікарям усім, що вони допомагають", – каже пацієнтка.



Рідних в інфекційне відділення не пускають – приймають лише передачі від них, розповів завідувач відділення госпіталю для хворих на коронавірус Олег Яковенко. Говорить: вся турбота та допомога для пацієнтів лежить на плечах медичного персоналу.



Упродовж лютого-березня спостерігають приріст хворих в середньому на 10 пацієнтів щотижня, каже медична директорка шпиталю для недужих на коронавірус Наталія Скальська.



"Інфекційні хворі – це є хворі гострі, в яких ситуація змінюється щогодини. І ти міг зранку прийти на обхід, подивитися – стан хворого був один, а вже виходимо з зони – він різко потяжчав", – говорить медичка.



Зі слів лікарки, станом на кінець березня в шпиталі вже пролікували 465 людей, у 2020 році всього було 1 500 хворих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У тимчасовому ковідному госпіталі в селі Тарасове, що біля Луцька, облаштували 20 додаткових стаціонарних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.Усього в чотирьох інфекційних відділеннях госпіталю знаходиться 197 ліжок, розповів Суспільному керівник Волинської обласної клінічної лікарніНаразі в інфекційному шпиталі на лікуванні знаходяться 163 пацієнти, з яких 130 людей є киснезалежними. У відділенні інтенсивної терапії перебуває дев'ятеро недужих, п’ятеро – у важкому стані.Зі слів медика, додаткові ліжкомісця встановили, врахувавши динаміку захворюваності в області.Впродовж двох тижнів у госпіталі кількість пацієнтів коливається в межах 150-160 людей. Щоденно тут виписують майже 15 осіб, і така ж кількість людей поступають на лікування. "Хай краще буде кілька ліжок вільних, ніж стоятимуть швидкі у черзі", – каже очільник обласної клінічної лікарні.Додаткові ліжка розраховані для пацієнтів, які потребуватимуть менших потоків кисню. Хворі дихатимуть через кисневі концентратори, які вивільнили після обладнання усіх ліжок госпіталю централізованими кисневими точками. Гроші на розширення шпиталю надала Національна служби здоров’я України. Вартість одного такого ліжка – від 18 до 24 тисяч гривень.Другий місяць у госпіталі з ускладненнями внаслідок коронавірусу Галина Ройко. Жінка розповідає: мала інсульт, лежала в реанімації. Зараз її стан стабілізувався."Мені легше після реанімації, набагато легше, дякувати Богові й лікарям усім, що вони допомагають", – каже пацієнтка.Рідних в інфекційне відділення не пускають – приймають лише передачі від них, розповів завідувач відділення госпіталю для хворих на коронавірус Олег Яковенко. Говорить: вся турбота та допомога для пацієнтів лежить на плечах медичного персоналу.Упродовж лютого-березня спостерігають приріст хворих в середньому на 10 пацієнтів щотижня, каже медична директорка шпиталю для недужих на коронавірус Наталія Скальська."Інфекційні хворі – це є хворі гострі, в яких ситуація змінюється щогодини. І ти міг зранку прийти на обхід, подивитися – стан хворого був один, а вже виходимо з зони – він різко потяжчав", – говорить медичка.Зі слів лікарки, станом на кінець березня в шпиталі вже пролікували 465 людей, у 2020 році всього було 1 500 хворих.

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