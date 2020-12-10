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Вірастюк оголосив про перемогу на довиборах до Верховної Ради

Вірастюк оголосив про перемогу на довиборах до Верховної Ради
Стронгмен і представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк оголосив про перемогу на довиборах до Верховної Ради по 87-му округу в Івано-Франківській області (місто Яремче і навколишні населені пункти).

Про це повідомляє спортивне видання Трибуна.

«Дякую, земляки, за підтримку. Паралельний підрахунок голосів з 117 дільниць завершився. Ми здобули перемогу. Я звик перемагати чесно. Зараз головне завдання - захистити наш результат », - сказав Вірастюк.

На вечір 30 березня ЦВК опрацювала 67,5% бюлетенів по округу, Вірастюк лідирує з показником в 31,3%.

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Теги: вибори, Василь Вірастюк
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