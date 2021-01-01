На Ківерцівщині посадили «Лесину грушу»
Сьогодні, 01:17
Біля Ківерцівського краєзнавчого музею висадили «Лесину грушу». Садженець взяв відомий київський селекціонер Остап Михаць методом щепи з дерева у Колодяжному - родинного обійстя Косачів.
Це одне з небагатьох дерев, які ще збереглись від старого садка. Незважаючи на те, що груша належала молодшій сестрі Лесі Українки Ізідорі, її садженці стали своєрідним «брендом пам’яті» про відому поетесу і письменницю, - йдеться на сайті Ківерцівської міської ради.
На сьогодні вже понад два десятки таких садженців груші-«спасівки» висаджено у різних куточках Волині, Рівненщини та Житомирщини - на місцях , де перебувала Леся Українка або члени її родини.
Ківерцівський музей підтримав цю ініціативу і урочисто висадив грушу на подвірї. Участь у акції взяли співробітники музею, творчі колективи ківерцівського будинку культури імені М. П. Ковальова, співробітники ківерцівської міської ради, краєзнавці та журналісти.
Надіємось, що «Лесина груша» обов’язково прийметься і виросте на радість усім жителям громади.
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Це одне з небагатьох дерев, які ще збереглись від старого садка. Незважаючи на те, що груша належала молодшій сестрі Лесі Українки Ізідорі, її садженці стали своєрідним «брендом пам’яті» про відому поетесу і письменницю, - йдеться на сайті Ківерцівської міської ради.
На сьогодні вже понад два десятки таких садженців груші-«спасівки» висаджено у різних куточках Волині, Рівненщини та Житомирщини - на місцях , де перебувала Леся Українка або члени її родини.
Ківерцівський музей підтримав цю ініціативу і урочисто висадив грушу на подвірї. Участь у акції взяли співробітники музею, творчі колективи ківерцівського будинку культури імені М. П. Ковальова, співробітники ківерцівської міської ради, краєзнавці та журналісти.
Надіємось, що «Лесина груша» обов’язково прийметься і виросте на радість усім жителям громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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