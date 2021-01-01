В Україні – добовий рекорд смертності від COVID-19

11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 31 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 31 березня.Також за минулу добу:госпіталізували – 5 558 осіб;летальних випадків – 407;одужало – 6 405 осіб;здійснили тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).За минулу добу зафіксована рекордна кількість летальних випадків з початку пандемії в Україні — вперше померло понад 400 осіб за добу.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 674 168 осіб;одужало – 1 313 481 особа;летальних випадків – 32 825;провели ПЛР-тестувань – 8 120 102.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.Вакцинація в Україні:18 668 людей щепили проти COVID-19 за добу 30 березня 2021 року в Україні.231 566 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 771 пунктом щеплення.Станом на 30 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 378 242 людини.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 100 випадків/ 1 720 щеплень;Вінницька область – 439 випадків/ 860 щеплень;Волинська область – 254 випадки/ 640 щеплень;Дніпропетровська область – 209 випадків/ 1 510 щеплень;Донецька область – 705 випадків/ 420 щеплень;Житомирська область – 434 випадки/ 970 щеплень;Закарпатська – 370 випадків/ 630 щеплень;Запорізька область – 737 випадків/ 900 щеплень;Івано-Франківська область – 225 випадків/ 878 щеплень;Київська область – 430 випадків/ 820 щеплень;Кіровоградська область – 118 випадків/ 520 щеплень;Луганська область – 213 випадків/ 450 щеплень;Львівська область – 833 випадки/ 1 160 щеплень;Миколаївська область – 247 випадків/ 850 щеплень;Одеська область – 1 012 випадків/ 530 щеплень;Полтавська область – 293 випадки/ 1 050 щеплень;Рівненська область – 591 випадок/ 630 щеплень;Сумська область – 487 випадків/ 680 щеплень;Тернопільська область – 202 випадки/ 560 щеплень;Харківська область – 906 випадків/ 550 щеплень;Херсонська область – 146 випадків/ 200 щеплень;Хмельницька область – 664 випадки/ 590 щеплень;Черкаська область – 374 випадки/ 970 щеплень;Чернівецька область – 211 випадків/ 220 щеплень;Чернігівська область – 26 випадків/ 360 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.