В Україні – добовий рекорд смертності від COVID-19
Сьогодні, 08:51
11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 31 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 31 березня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 5 558 осіб;
летальних випадків – 407;
одужало – 6 405 осіб;
здійснили тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).
За минулу добу зафіксована рекордна кількість летальних випадків з початку пандемії в Україні — вперше померло понад 400 осіб за добу.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 674 168 осіб;
одужало – 1 313 481 особа;
летальних випадків – 32 825;
провели ПЛР-тестувань – 8 120 102.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.
Вакцинація в Україні:
18 668 людей щепили проти COVID-19 за добу 30 березня 2021 року в Україні.
231 566 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 771 пунктом щеплення.
Станом на 30 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 378 242 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 100 випадків/ 1 720 щеплень;
Вінницька область – 439 випадків/ 860 щеплень;
Волинська область – 254 випадки/ 640 щеплень;
Дніпропетровська область – 209 випадків/ 1 510 щеплень;
Донецька область – 705 випадків/ 420 щеплень;
Житомирська область – 434 випадки/ 970 щеплень;
Закарпатська – 370 випадків/ 630 щеплень;
Запорізька область – 737 випадків/ 900 щеплень;
Івано-Франківська область – 225 випадків/ 878 щеплень;
Київська область – 430 випадків/ 820 щеплень;
Кіровоградська область – 118 випадків/ 520 щеплень;
Луганська область – 213 випадків/ 450 щеплень;
Львівська область – 833 випадки/ 1 160 щеплень;
Миколаївська область – 247 випадків/ 850 щеплень;
Одеська область – 1 012 випадків/ 530 щеплень;
Полтавська область – 293 випадки/ 1 050 щеплень;
Рівненська область – 591 випадок/ 630 щеплень;
Сумська область – 487 випадків/ 680 щеплень;
Тернопільська область – 202 випадки/ 560 щеплень;
Харківська область – 906 випадків/ 550 щеплень;
Херсонська область – 146 випадків/ 200 щеплень;
Хмельницька область – 664 випадки/ 590 щеплень;
Черкаська область – 374 випадки/ 970 щеплень;
Чернівецька область – 211 випадків/ 220 щеплень;
Чернігівська область – 26 випадків/ 360 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 31 березня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 5 558 осіб;
летальних випадків – 407;
одужало – 6 405 осіб;
здійснили тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).
За минулу добу зафіксована рекордна кількість летальних випадків з початку пандемії в Україні — вперше померло понад 400 осіб за добу.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 674 168 осіб;
одужало – 1 313 481 особа;
летальних випадків – 32 825;
провели ПЛР-тестувань – 8 120 102.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.
Вакцинація в Україні:
18 668 людей щепили проти COVID-19 за добу 30 березня 2021 року в Україні.
231 566 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 771 пунктом щеплення.
Станом на 30 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 378 242 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 100 випадків/ 1 720 щеплень;
Вінницька область – 439 випадків/ 860 щеплень;
Волинська область – 254 випадки/ 640 щеплень;
Дніпропетровська область – 209 випадків/ 1 510 щеплень;
Донецька область – 705 випадків/ 420 щеплень;
Житомирська область – 434 випадки/ 970 щеплень;
Закарпатська – 370 випадків/ 630 щеплень;
Запорізька область – 737 випадків/ 900 щеплень;
Івано-Франківська область – 225 випадків/ 878 щеплень;
Київська область – 430 випадків/ 820 щеплень;
Кіровоградська область – 118 випадків/ 520 щеплень;
Луганська область – 213 випадків/ 450 щеплень;
Львівська область – 833 випадки/ 1 160 щеплень;
Миколаївська область – 247 випадків/ 850 щеплень;
Одеська область – 1 012 випадків/ 530 щеплень;
Полтавська область – 293 випадки/ 1 050 щеплень;
Рівненська область – 591 випадок/ 630 щеплень;
Сумська область – 487 випадків/ 680 щеплень;
Тернопільська область – 202 випадки/ 560 щеплень;
Харківська область – 906 випадків/ 550 щеплень;
Херсонська область – 146 випадків/ 200 щеплень;
Хмельницька область – 664 випадки/ 590 щеплень;
Черкаська область – 374 випадки/ 970 щеплень;
Чернівецька область – 211 випадків/ 220 щеплень;
Чернігівська область – 26 випадків/ 360 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Транспорт переходить на спецперевезення: у Львові посилили жорсткий карантин
30 березень, 13:35
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
30 березень, 09:25
У МОЗ розповіли про деякі переваги китайської вакцини CoronaVac
30 березень, 00:15
Коментарі 0
Останні новини
Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 31 березня
Сьогодні, 09:15
В Україні – добовий рекорд смертності від COVID-19
Сьогодні, 08:51