Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 31 березня





Євро при купівлі становить – 32.50, продажу – 32.74.



Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.90, продаж – 7.11.

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