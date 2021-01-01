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Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 31 березня

Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 31 березня
Курс долара у Луцьку станом на 31 березня 2021 року такий: купівля – 27.65, а продаж – 27.78.

Євро при купівлі становить – 32.50, продажу – 32.74.

Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.90, продаж – 7.11.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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