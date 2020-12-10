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Мер Ковеля Ігор Чайка влаштовує перший онлайн-прийом: як записатися

Мер Ковеля Ігор Чайка влаштовує перший онлайн-прийом: як записатися
Сьогодні, 31 березня до 12 години ще є можливість записатися на онлайн-прийом громадян до мера Ковеля Ігоря Чайки.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Ковельського міського голови.

Озвучити нагальні питання, на які Ігор Чайка відповість під час онлайн-прийому громадян 5 квітня, можна за номером (066) 513 11 48.

Трансляція відбудеться на офіційній фейсбук-сторінці Ковельського міського голови.


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Теги: Волинь, Ковель, Ігор Чайка, міський голова, онлайн-прийом громаян
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