Мер Ковеля Ігор Чайка влаштовує перший онлайн-прийом: як записатися
Сьогодні, 09:30
Сьогодні, 31 березня до 12 години ще є можливість записатися на онлайн-прийом громадян до мера Ковеля Ігоря Чайки.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Ковельського міського голови.
Озвучити нагальні питання, на які Ігор Чайка відповість під час онлайн-прийому громадян 5 квітня, можна за номером (066) 513 11 48.
Трансляція відбудеться на офіційній фейсбук-сторінці Ковельського міського голови.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці Ковельського міського голови.
Озвучити нагальні питання, на які Ігор Чайка відповість під час онлайн-прийому громадян 5 квітня, можна за номером (066) 513 11 48.
Трансляція відбудеться на офіційній фейсбук-сторінці Ковельського міського голови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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