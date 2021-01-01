На Волині затримали серійного злодія, який викрадав у пенсіонерів гроші
Сьогодні, 09:35
На Волині поліцейські викрили серійного крадія.
Вчора, 29 березня, до правоохоронців звернувся 67-річний мешканець Ковельського району. Пенсіонер повідомив, що вночі з літньої кухні зникли грошові кошти, також видно сліди проникнення в приміщення, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Допитавши свідків та зібравши речові докази, співробітники сектору кримінальної поліції за декілька годин вийшли на зловмисника. Виявилось, що до вчинення злочину причетний 49-річний односелець, раніше судимий за аналогічні злочини.
Під час досудового розслідування встановили, що зловмисник ще як мінімум двічі проникав у приміщення заявників. Сума завданих збитків становить понад тисячу гривень.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення підозри зловмиснику. Досудове слідство триває.
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Вчора, 29 березня, до правоохоронців звернувся 67-річний мешканець Ковельського району. Пенсіонер повідомив, що вночі з літньої кухні зникли грошові кошти, також видно сліди проникнення в приміщення, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Допитавши свідків та зібравши речові докази, співробітники сектору кримінальної поліції за декілька годин вийшли на зловмисника. Виявилось, що до вчинення злочину причетний 49-річний односелець, раніше судимий за аналогічні злочини.
Під час досудового розслідування встановили, що зловмисник ще як мінімум двічі проникав у приміщення заявників. Сума завданих збитків становить понад тисячу гривень.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення підозри зловмиснику. Досудове слідство триває.
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