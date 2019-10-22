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Жінка з Луцького району робила бізнес на «недобудах» і не платила жодної гривні податків

Жінка з Луцького району робила бізнес на «недобудах» і не платила жодної гривні податків
Жителька Луцького району відшкодувала до бюджету понад 2,4 мільйона гривень податків, які не сплачувала раніше, проте мала б.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що Волинська обласна прокуратура встановила, що громадянка у 2017 році продавала квартири у невведеному в експлуатацію в законний спосіб багатоквартирному житловому будинку, не сплачуючи при цьому жодної гривні податків у бюджет.

Слідчими податкової міліції ГУ ДФС в області її дії кваліфіковані як ухилення від сплати податків (частина 1 статті 212 Кримінального кодексу України).

У ході досудового розслідування заподіяні бюджету збитки відшкодовані у повному обсязі, відтак до суду скерували клопотання про звільнення волинянки від кримінальної відповідальності.




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Теги: недобуд, податок, прокуратура
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