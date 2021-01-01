Шість смертей та 254 нових інфікованих: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 47,

Луцький район – 18,

Горохівський район – 22,

Ківерцівський район – 28,

Рожищенський район – 2,

місто Нововолинськ – 31,

Володимир-Волинський район – 37,

Іваничівський район – 1,

Локачинський район – 6,

Ковельський район – 29,

Любомльський район – 4,

Шацький район – 4,

Старовижівський район – 1,

Ратнівський район – 1,

Любешівський район – 14,

Маневицький район – 9.



Усього станом на 31 березня в області зареєстрували 46 674 випадки.



Одужали – 40 552 особи (за останню добу – 57).



Летальні випадки – 768 (за останню добу - 6: місто Луцьк – 3, Ківерцівський район – 1, Іваничівський район - 1, Локачинський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 186 942 особи, за минулу добу обстежено - 1626 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 254 випадки захворювання на коронавірус.Про це інформує Волинська ОДА.Розподіл випадків:місто Луцьк – 47,Луцький район – 18,Горохівський район – 22,Ківерцівський район – 28,Рожищенський район – 2,місто Нововолинськ – 31,Володимир-Волинський район – 37,Іваничівський район – 1,Локачинський район – 6,Ковельський район – 29,Любомльський район – 4,Шацький район – 4,Старовижівський район – 1,Ратнівський район – 1,Любешівський район – 14,Маневицький район – 9.Усього станом на 31 березня в області зареєстрували 46 674 випадки.Одужали – 40 552 особи (за останню добу – 57).Летальні випадки – 768 (за останню добу - 6: місто Луцьк – 3, Ківерцівський район – 1, Іваничівський район - 1, Локачинський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 186 942 особи, за минулу добу обстежено - 1626 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію