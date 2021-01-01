Шість смертей та 254 нових інфікованих: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:06
За минулу добу на Волині зареєстрували 254 випадки захворювання на коронавірус.
Про це інформує Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 47,
Луцький район – 18,
Горохівський район – 22,
Ківерцівський район – 28,
Рожищенський район – 2,
місто Нововолинськ – 31,
Володимир-Волинський район – 37,
Іваничівський район – 1,
Локачинський район – 6,
Ковельський район – 29,
Любомльський район – 4,
Шацький район – 4,
Старовижівський район – 1,
Ратнівський район – 1,
Любешівський район – 14,
Маневицький район – 9.
Усього станом на 31 березня в області зареєстрували 46 674 випадки.
Одужали – 40 552 особи (за останню добу – 57).
Летальні випадки – 768 (за останню добу - 6: місто Луцьк – 3, Ківерцівський район – 1, Іваничівський район - 1, Локачинський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 186 942 особи, за минулу добу обстежено - 1626 осіб.
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Про це інформує Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 47,
Луцький район – 18,
Горохівський район – 22,
Ківерцівський район – 28,
Рожищенський район – 2,
місто Нововолинськ – 31,
Володимир-Волинський район – 37,
Іваничівський район – 1,
Локачинський район – 6,
Ковельський район – 29,
Любомльський район – 4,
Шацький район – 4,
Старовижівський район – 1,
Ратнівський район – 1,
Любешівський район – 14,
Маневицький район – 9.
Усього станом на 31 березня в області зареєстрували 46 674 випадки.
Одужали – 40 552 особи (за останню добу – 57).
Летальні випадки – 768 (за останню добу - 6: місто Луцьк – 3, Ківерцівський район – 1, Іваничівський район - 1, Локачинський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 186 942 особи, за минулу добу обстежено - 1626 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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