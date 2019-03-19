Що мають і скільки заробляють директори луцьких поліклінік
Сьогодні, 17:50
Оприлюднили декларації директорів чотирьох центрів первинної медичної допомоги у Луцьку.
Про це йдеться на сайті НАЗК.
Директор КП "Луцький центр первинної медичної допомоги" Ігор Гнетньов має землю в Луцьку на 0,1180 га та у Підлісках на 0,12 га, а також недобудовану дачу в обласному центрі. Користується Гнетньов квартирою в Луцьку площею 48,9 кв. м, що належить дружині Світлані. У жінки також є земля в Підлісках на 0,12 га.
Їздить директор поліклініки на Jeep Cherokee 2004 року випуску. За рік на посаді Гнетньов заробив 982 043 гривні, тобто майже 82 тисячі у місяць, отримав 144 130 гривень пенсії та 30 884 гривні допомоги. Виплатив він у 2020 році 162181 гривню кредиту.
Директор КП "Луцький центр первинної медичної допомоги" тримає готівкою 20 000 доларів, на рахунку в банку - 73 169 гривень.
Директорка КП "Луцький центр первинної медичної допомоги №1" Лідія Кривдік має у спільній власності з чоловіком Сергієм квартиру в Луцьку на 68,3 кв. м, недобудований будинок на 122 кв. м, а також земельну ділянку у Тарасовому на 137,5 кв. м. Її чоловік володіє трьома земельними ділянками в Тарасовому на 120,3, 128,7 та 120,3 кв. м.
За рік Лідія Кривдік заробила 883 151 гривню, тобто понад 73 тисячі у місяць, отримала 59639 гривень пенсії. На банківських рахунках директорка медзакладу тримає більше 204 тисяч гривень.
Директорка КП "Луцький центр первинної медичної допомоги №2" Тетяна Трач не задекларувала жодної нерухомості. У її доньок Анни та Дарини - будинок в Кульчині площею 210,9 кв. м, у чоловіка Романа - квартира в Луцьку на 50 кв. м.
У власності Романа Трача - два авто: Volkswagen Touareg 2009 року випуску та Ford Focus 2013 року.
У 2020 році Тетяна Трач заробила 964 719 гривень, тобто понад 80 тисяч у місяць.
Директор КП "Луцький центр первинної медичної допомоги №3" Віктор Максимюк має квартиру в Луцьку площею 64,6 кв. м та недобудований будинок в Струмівці на 178 кв. м, його дружина Любов - будинок у Куликові на 124,9 кв. м.
Їздить директор центру первинної медичної допомоги №3 на Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску.
Отримав за рік Максимюк 535 791 гривню зарплати, тобто понад 44 тисячі у місяць, а також 25800 гривень пенсії. Готівкою він тримає 7500 доларів.
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Про це йдеться на сайті НАЗК.
Директор КП "Луцький центр первинної медичної допомоги" Ігор Гнетньов має землю в Луцьку на 0,1180 га та у Підлісках на 0,12 га, а також недобудовану дачу в обласному центрі. Користується Гнетньов квартирою в Луцьку площею 48,9 кв. м, що належить дружині Світлані. У жінки також є земля в Підлісках на 0,12 га.
Їздить директор поліклініки на Jeep Cherokee 2004 року випуску. За рік на посаді Гнетньов заробив 982 043 гривні, тобто майже 82 тисячі у місяць, отримав 144 130 гривень пенсії та 30 884 гривні допомоги. Виплатив він у 2020 році 162181 гривню кредиту.
Директор КП "Луцький центр первинної медичної допомоги" тримає готівкою 20 000 доларів, на рахунку в банку - 73 169 гривень.
Директорка КП "Луцький центр первинної медичної допомоги №1" Лідія Кривдік має у спільній власності з чоловіком Сергієм квартиру в Луцьку на 68,3 кв. м, недобудований будинок на 122 кв. м, а також земельну ділянку у Тарасовому на 137,5 кв. м. Її чоловік володіє трьома земельними ділянками в Тарасовому на 120,3, 128,7 та 120,3 кв. м.
За рік Лідія Кривдік заробила 883 151 гривню, тобто понад 73 тисячі у місяць, отримала 59639 гривень пенсії. На банківських рахунках директорка медзакладу тримає більше 204 тисяч гривень.
Директорка КП "Луцький центр первинної медичної допомоги №2" Тетяна Трач не задекларувала жодної нерухомості. У її доньок Анни та Дарини - будинок в Кульчині площею 210,9 кв. м, у чоловіка Романа - квартира в Луцьку на 50 кв. м.
У власності Романа Трача - два авто: Volkswagen Touareg 2009 року випуску та Ford Focus 2013 року.
У 2020 році Тетяна Трач заробила 964 719 гривень, тобто понад 80 тисяч у місяць.
Директор КП "Луцький центр первинної медичної допомоги №3" Віктор Максимюк має квартиру в Луцьку площею 64,6 кв. м та недобудований будинок в Струмівці на 178 кв. м, його дружина Любов - будинок у Куликові на 124,9 кв. м.
Їздить директор центру первинної медичної допомоги №3 на Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску.
Отримав за рік Максимюк 535 791 гривню зарплати, тобто понад 44 тисячі у місяць, а також 25800 гривень пенсії. Готівкою він тримає 7500 доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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