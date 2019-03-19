Що мають і скільки заробляють директори луцьких поліклінік

Оприлюднили декларації директорів чотирьох центрів первинної медичної допомоги у Луцьку.Про це йдеться на сайті НАЗК.Директор КП "Луцький центр первинної медичної допомоги"має землю в Луцьку на 0,1180 га та у Підлісках на 0,12 га, а також недобудовану дачу в обласному центрі. Користується Гнетньов квартирою в Луцьку площею 48,9 кв. м, що належить дружині. У жінки також є земля в Підлісках на 0,12 га.Їздить директор поліклініки на Jeep Cherokee 2004 року випуску. За рік на посаді Гнетньов заробив 982 043 гривні, тобто майже 82 тисячі у місяць, отримав 144 130 гривень пенсії та 30 884 гривні допомоги. Виплатив він у 2020 році 162181 гривню кредиту.Директор КП "Луцький центр первинної медичної допомоги" тримає готівкою 20 000 доларів, на рахунку в банку - 73 169 гривень.Директорка КП "Луцький центр первинної медичної допомоги №1"має у спільній власності з чоловікомквартиру в Луцьку на 68,3 кв. м, недобудований будинок на 122 кв. м, а також земельну ділянку у Тарасовому на 137,5 кв. м. Її чоловік володіє трьома земельними ділянками в Тарасовому на 120,3, 128,7 та 120,3 кв. м.За рік Лідія Кривдік заробила 883 151 гривню, тобто понад 73 тисячі у місяць, отримала 59639 гривень пенсії. На банківських рахунках директорка медзакладу тримає більше 204 тисяч гривень.Директорка КП "Луцький центр первинної медичної допомоги №2"не задекларувала жодної нерухомості. У її доньокта- будинок в Кульчині площею 210,9 кв. м, у чоловіка- квартира в Луцьку на 50 кв. м.У власності Романа Трача - два авто: Volkswagen Touareg 2009 року випуску та Ford Focus 2013 року.У 2020 році Тетяна Трач заробила 964 719 гривень, тобто понад 80 тисяч у місяць.Директор КП "Луцький центр первинної медичної допомоги №3"має квартиру в Луцьку площею 64,6 кв. м та недобудований будинок в Струмівці на 178 кв. м, його дружина- будинок у Куликові на 124,9 кв. м.Їздить директор центру первинної медичної допомоги №3 на Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску.Отримав за рік Максимюк 535 791 гривню зарплати, тобто понад 44 тисячі у місяць, а також 25800 гривень пенсії. Готівкою він тримає 7500 доларів.