Наїхав на собаку, який раптово вибіг на дорогу: на Волині – аварія за участі мотоцикліста





Автопригода трапилася ввечері 30 березня на вулиці Центральній у селі Гута Камінська, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом мотоцикла Sparta 200 перебував 20-річний житель Камінь-Каширського району. Керуючи транспортним засобом, мотоцикліст наїхав на собаку, яка раптово вибігла на проїжджу частину, та впав.



Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст.Автопригода трапилася ввечері 30 березня на вулиці Центральній у селі Гута Камінська, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом мотоцикла Sparta 200 перебував 20-річний житель Камінь-Каширського району. Керуючи транспортним засобом, мотоцикліст наїхав на собаку, яка раптово вибігла на проїжджу частину, та впав.Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває слідство.

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