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Наїхав на собаку, який раптово вибіг на дорогу: на Волині – аварія за участі мотоцикліста

Наїхав на собаку, який раптово вибіг на дорогу: на Волині – аварія за участі мотоцикліста
У Камінь-Каширському районі внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст.

Автопригода трапилася ввечері 30 березня на вулиці Центральній у селі Гута Камінська, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом мотоцикла Sparta 200 перебував 20-річний житель Камінь-Каширського району. Керуючи транспортним засобом, мотоцикліст наїхав на собаку, яка раптово вибігла на проїжджу частину, та впав.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває слідство.



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Теги: мотоцикліст, аварія
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