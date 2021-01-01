Артист оркестру луцького драмтеатру став «заслуженим»
Сьогодні, 11:24
З нагоди Міжнародного дня театру, який відзначали у суботу, 27 березня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначеннями державними нагородами низки митців, серед них - волинянин.
Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.
Так, за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність почесне звання "Заслужений артист України" отримав Гнатюк Леонід Володимирович – артист оркестру Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.
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Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.
Так, за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність почесне звання "Заслужений артист України" отримав Гнатюк Леонід Володимирович – артист оркестру Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.
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