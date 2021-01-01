вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Артист оркестру луцького драмтеатру став «заслуженим»

Артист оркестру луцького драмтеатру став «заслуженим»
З нагоди Міжнародного дня театру, який відзначали у суботу, 27 березня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначеннями державними нагородами низки митців, серед них - волинянин.

Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

Так, за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність почесне звання "Заслужений артист України" отримав Гнатюк Леонід Володимирович – артист оркестру Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заслужений артист України, почесне звання, указ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку біля гуртожитку чоловік погрожував студентам пістолетом. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Артист оркестру луцького драмтеатру став «заслуженим»
Сьогодні, 11:24
Як у Луцьку комунальники борються із боржниками, які роками не платять за воду
Сьогодні, 11:22
Наїхав на собаку, який раптово вибіг на дорогу: на Волині – аварія за участі мотоцикліста
Сьогодні, 10:50
Якою була середня зарплата волинян у лютому 2021 року
Сьогодні, 10:44
Схожі новини
Чиновниця, спортсменка та професорка: Зеленський відзначив державними нагородами трьох волинянок Чиновниця, спортсменка та професорка: Зеленський відзначив державними нагородами трьох волинянок
09 березень, 18:15
Двом волинянкам присвоять почесне звання «Мати-героїня» Двом волинянкам присвоять почесне звання «Мати-героїня»
26 січень, 06:33
Донору та працівниці сільського господарства з Волині присвоїли почесні звання Донору та працівниці сільського господарства з Волині присвоїли почесні звання
23 січень, 20:49
Президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» двом медикам з Луцька Президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» двом медикам з Луцька
23 січень, 12:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля гуртожитку чоловік погрожував студентам пістолетом. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Артист оркестру луцького драмтеатру став «заслуженим»
Сьогодні, 11:24
 0
Як у Луцьку комунальники борються із боржниками, які роками не платять за воду
Сьогодні, 11:22
 0
Наїхав на собаку, який раптово вибіг на дорогу: на Волині – аварія за участі мотоцикліста
Сьогодні, 10:50
 0
Якою була середня зарплата волинян у лютому 2021 року
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8