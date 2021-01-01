Артист оркестру луцького драмтеатру став «заслуженим»

Володимир Зеленський підписав указ про відзначеннями державними нагородами низки митців, серед них - волинянин.



Відповідний



Так, за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність почесне звання "Заслужений артист України" отримав Гнатюк Леонід Володимирович – артист оркестру Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Міжнародного дня театру, який відзначали у суботу, 27 березня, президент Українипідписав указ про відзначеннями державними нагородами низки митців, серед них - волинянин.Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.Так, за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність почесне звання "Заслужений артист України" отримав– артист оркестру Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію