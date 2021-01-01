Поїзд «Ковель – Червоноград» тимчасово змінює розклад руху

У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Ковель – Люблинець-Волинський зазнає змін розклад руху приміських поїздів № 6305 Ковель – Червоноград та № 6302 Червоноград – Ковель.Про це повідомляють на сайті Львівської залізниці.Так, 30, 31 березня та впродовж 1-18 квітня цього року приміські поїзди № 6305 Ковель – Червоноград та № 6302 Червоноград – Ковель курсуватимуть без заїзду на ст. Ізов за таким розкладом:поїзд № 6305 Ковель – Червоноград вирушатиме зі ст. Ковель о 19:16 (замість 17:47), Фасти 19:23-19:24, Люблинець-Волин. 19:33-19:35, Ружин 19:46-19:47, Турiйськ 20:00-20:09, Обеніжи 20:17-20:18, Туропін 20:24-20:25, Овадно 20:36-20:37, Володимир-Волин. 20:50-20:57, далі – за чинним розкладом;поїзд № 6302 Червоноград – Ковель курсуватиме зі ст. Червоноград до ст. Володимир-Вол. за чинним розкладом, Володимир-Волин. 05:46-05:50, Овадно 06:04-06:05, Туропін 06:15-06:16, Обеніжи 06:22-06:23, Турiйськ 06:31-06:32, Ружин 06:40-06:41, Люблинець-Волин. 06:48-06:49, Фасти 06:57-06:58, прибуватиме в Ковель о 07:05 (замість 08:45).