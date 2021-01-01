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Як мешканці Луцького зоопарку зустрічають весняне тепло. ВІДЕО

Як мешканці Луцького зоопарку зустрічають весняне тепло. ВІДЕО
З весняним теплом зоопарк оживає. Найпереконливіше це демонструють косолапі, які після тривалої сплячки бавляться і пустують, мов діти.

Як у зоопарку зустрічають тепло – бачили журналісти 12 каналу.

“Вийшли з зимової сплячки ведмеді звісно схудлі. І зараз активно починають надолужувати втрачену масу харчуванням, в раціоні переважають каші, риба, різноманітні овочі та фрукти”, – пояснює директорка Людмила Денисенко.

Якщо ведмеді холоднечу проспали, то для інших мешканців зоопарку пережити аномально морозну зиму було не просто. Зокрема, мавпи ловили дрижаки навіть у закритих вольєрах.

“Вони бачили сніг за вікном, дуже раділи цьому, але розуміли, що це морози і було таке, що коли ми заходили в вольєри, то вони сиділи групками, навіть не рухалися – це означає, що відчувають холод і вони гріють один одного”, – розповідає годувальниця Тетяна Пономарьова.

У зоопарку кажуть, приміщення з приматами гріли до +25 і частіше годували. Отже, зиму мавпи пережили без втрат. І навіть з поповненням – у лемурів народився малюк. Щоправда, батьки його поки не показують.

Замість теплого приміщення – у вольєрі. Вперше зимували на вулиці тропічні папуги. Такий експеримент влаштували з огляду на досвід рівненського зоопарку. Птахи здивували усіх. Не лише вижили, а й в екстримальних умовах проявили атрофовані в умовах неволі інстинкти. З усього, що знайшли у клітці, звили велетенське гніздо-гуртожиток. Одне на всіх, щоб тепліше.

У Луцькому зоопарку весна вирує у всіх сенсах. Тож незабаром тут очікують бебі-буму.




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Теги: Луцький зоопарк, зимова сплячка
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