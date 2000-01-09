Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 1 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Вол-Волинський
Ветлікарня, ГК "Привокзальний"
кіоск ФОП Поліщук м.Вол-Волинський
вул.Кобзарська
Марусі Богуславки
Мітіна
Острівок
2. ПЛ-0,4 Л-1,Л-2 ЩТП-206 09:00-17:00 с.Діхтів
вул.Берегова, Шахтарська
3. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м.Вол-Волинський
аптека № 29" Провізор"
Магазин "Арго"
Миколаївська церква
кіоск № 14 в. Ковельська
Магазин "Жу-жу"
кіоск "Юніленд"
Магазин "Карат"
Аптека м. Вол-Волинський
вул.Ковельська
Крилова
Кунцевича
Миколаївська
Шухевича
4. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-210 09:00-17:00 с.Руснів
вул. Набережна
Березова
5. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-165 09:00-17:00 с.Красностав
вул. Центральна
6. КТП-177 09:00-17:00 с.Бубнів
Сільрада
ПОШТА
ФОП Остапюк магазин
ФАП с.Бубнів
вул. Залізнична
Світла
Центральна, Шевченка
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. КТП-79 Л-3 10:00-17:00 ФОП Матушевський с.Грушів вул.8 Березня
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-200 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Стрітенська, буд.-53-82,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-161 8:30-17:00 с. Омельне - клуб с.Омельне
вул.Паркова,буд.1-33 ,буд.2-16 ,
5. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-407 10:00-16:00 м. Ківерці - школа №3,
ФОП Дейна - магазин
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс
Свято-Покровська УПЦ КП - собор м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦ
Дубівська сільська рада
Ф.О.Балецький П.Д
Ф.О.Балецька В.П
с.Дубове
2.
9:00-17:00
ФОП Шайнюк
Кооператив « Промінь»
Епіцентр
АЗС «МАВЕКС»
МП «ЕЛІТА»
ФОП Майданський І.О
ТзОВ "СКІФ"
ФО Миронюк О.І
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ "Ковельрембуд"
ТзОВ "К.П.Верес"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Яскорський О.І
Обслуговуючий кооператив "Підгірський-5"
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Обслуговуючий кооператив "Гаражно будівельний кооператив "Мотор-Ковель"
ФОП Нагорник С.Р
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
міської ради
ТзОВ "Волинь Склопласт"
ОСББ "Ясен"
ФО Михальчук Ю.С
РЖКП №1
ФО Мельник К.П
ФОП Куденчук А.Л
ОСББ "Рейкол"
ФОП Ліхванчук Н.М
ФОП Нагорова В.Я
ФОП Приступа М.В
м.Ковель, вул.Варшавська
Локачинський район
1. 9.00-17.00
с.Крухиничі вул.Луцька, Набережна
2. 9.00-17.00
с.Ст.Загорів вул.Зелена, Локачинська
місто Луцьк
1. ТП-129
РУ-10/0,4 кВ
Ремонт обладнання 13:30-17:00 «Витязь»
Контора бджільництва
Района санепідем станція
«Експрес нерухомість»
Управління екології
«Зелене господарство»
ФОП Дарко
ТОВ «Резан»
Котельна
ТОВ «ВЕТК»
Гаражі МП «Корунд» вул.Підгаєцька
вул.Рівненська, 127-141
2. ТП-537
ПЛ-0,4 кВ Л-1
Кап ремонт 09:00-17:00 Магазин «Домотехніка»
Школа
Склад кооперативу «Волинь
Котельна вул.Ковельська, 43-47
вул.Шкільна (частково)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 -17 00
Бригада с.Радехів
с.Радехів
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-14 (К. р.) 09:30-17:00 Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ Вужиськ с/ш;
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с.Вужиськ, СКЗ №20 с.Вужиськ;
с. Вужиськ б/к;
ФАП с.Вужиськ;
ФОП Дудік Тетяна Василівна: Магазин с. Вужиськ. с.Вужиськ
2. ПЛІ-0,4 кВ Л-2
від ТП-184 (К. р.) 09:30-17:00 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГНП газосклад, СКЗ №8 Каштанова;
ФОП Тарасюк Ольга Іванівна: Кафе "Юлія" Ратне;
Ратнівське міжгосподарське спеціалізоване лісогосподарське підприємство смт. Ратне,
вул. Заболотівська, 26а;
ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ: Склади Ратне частково смт. Ратне вул. Заболотівська, Каштанова, Сорокаріччя Перемоги,
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36029 9:00-17:00 с. Топільно Дитячий садок, клуб, КНС ,ФАП. Артскважина, школа, котельня.Укрпошта
ПАТ "Укртелеком" АТС ,
СТ Вовнянка Магазин с.Топільно, вул.Ватутіна, Першотравнева
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул.Сибірська,
4 КТП-36037 9:00-17:00 с.Мирославка, ФАП с.Мирославка, вул.Зелена
5 КТП-36120 9:00-17:00 с.Романів, вул.Лісова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
ПП Маркевич, УПЦ, ФАП
с. Залюття вул Юхимука
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Вол-Волинський
Ветлікарня, ГК "Привокзальний"
кіоск ФОП Поліщук м.Вол-Волинський
вул.Кобзарська
Марусі Богуславки
Мітіна
Острівок
2. ПЛ-0,4 Л-1,Л-2 ЩТП-206 09:00-17:00 с.Діхтів
вул.Берегова, Шахтарська
3. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м.Вол-Волинський
аптека № 29" Провізор"
Магазин "Арго"
Миколаївська церква
кіоск № 14 в. Ковельська
Магазин "Жу-жу"
кіоск "Юніленд"
Магазин "Карат"
Аптека м. Вол-Волинський
вул.Ковельська
Крилова
Кунцевича
Миколаївська
Шухевича
4. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-210 09:00-17:00 с.Руснів
вул. Набережна
Березова
5. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-165 09:00-17:00 с.Красностав
вул. Центральна
6. КТП-177 09:00-17:00 с.Бубнів
Сільрада
ПОШТА
ФОП Остапюк магазин
ФАП с.Бубнів
вул. Залізнична
Світла
Центральна, Шевченка
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. КТП-79 Л-3 10:00-17:00 ФОП Матушевський с.Грушів вул.8 Березня
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-200 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Стрітенська, буд.-53-82,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-161 8:30-17:00 с. Омельне - клуб с.Омельне
вул.Паркова,буд.1-33 ,буд.2-16 ,
5. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-407 10:00-16:00 м. Ківерці - школа №3,
ФОП Дейна - магазин
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс
Свято-Покровська УПЦ КП - собор м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦ
Дубівська сільська рада
Ф.О.Балецький П.Д
Ф.О.Балецька В.П
с.Дубове
2.
9:00-17:00
ФОП Шайнюк
Кооператив « Промінь»
Епіцентр
АЗС «МАВЕКС»
МП «ЕЛІТА»
ФОП Майданський І.О
ТзОВ "СКІФ"
ФО Миронюк О.І
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ "Ковельрембуд"
ТзОВ "К.П.Верес"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Яскорський О.І
Обслуговуючий кооператив "Підгірський-5"
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Обслуговуючий кооператив "Гаражно будівельний кооператив "Мотор-Ковель"
ФОП Нагорник С.Р
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
міської ради
ТзОВ "Волинь Склопласт"
ОСББ "Ясен"
ФО Михальчук Ю.С
РЖКП №1
ФО Мельник К.П
ФОП Куденчук А.Л
ОСББ "Рейкол"
ФОП Ліхванчук Н.М
ФОП Нагорова В.Я
ФОП Приступа М.В
м.Ковель, вул.Варшавська
Локачинський район
1. 9.00-17.00
с.Крухиничі вул.Луцька, Набережна
2. 9.00-17.00
с.Ст.Загорів вул.Зелена, Локачинська
місто Луцьк
1. ТП-129
РУ-10/0,4 кВ
Ремонт обладнання 13:30-17:00 «Витязь»
Контора бджільництва
Района санепідем станція
«Експрес нерухомість»
Управління екології
«Зелене господарство»
ФОП Дарко
ТОВ «Резан»
Котельна
ТОВ «ВЕТК»
Гаражі МП «Корунд» вул.Підгаєцька
вул.Рівненська, 127-141
2. ТП-537
ПЛ-0,4 кВ Л-1
Кап ремонт 09:00-17:00 Магазин «Домотехніка»
Школа
Склад кооперативу «Волинь
Котельна вул.Ковельська, 43-47
вул.Шкільна (частково)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 -17 00
Бригада с.Радехів
с.Радехів
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-14 (К. р.) 09:30-17:00 Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ Вужиськ с/ш;
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с.Вужиськ, СКЗ №20 с.Вужиськ;
с. Вужиськ б/к;
ФАП с.Вужиськ;
ФОП Дудік Тетяна Василівна: Магазин с. Вужиськ. с.Вужиськ
2. ПЛІ-0,4 кВ Л-2
від ТП-184 (К. р.) 09:30-17:00 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГНП газосклад, СКЗ №8 Каштанова;
ФОП Тарасюк Ольга Іванівна: Кафе "Юлія" Ратне;
Ратнівське міжгосподарське спеціалізоване лісогосподарське підприємство смт. Ратне,
вул. Заболотівська, 26а;
ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ: Склади Ратне частково смт. Ратне вул. Заболотівська, Каштанова, Сорокаріччя Перемоги,
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36029 9:00-17:00 с. Топільно Дитячий садок, клуб, КНС ,ФАП. Артскважина, школа, котельня.Укрпошта
ПАТ "Укртелеком" АТС ,
СТ Вовнянка Магазин с.Топільно, вул.Ватутіна, Першотравнева
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул.Сибірська,
4 КТП-36037 9:00-17:00 с.Мирославка, ФАП с.Мирославка, вул.Зелена
5 КТП-36120 9:00-17:00 с.Романів, вул.Лісова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
ПП Маркевич, УПЦ, ФАП
с. Залюття вул Юхимука
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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