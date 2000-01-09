Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 1 квітня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м.Вол-ВолинськийВетлікарня, ГК "Привокзальний"кіоск ФОП Поліщук м.Вол-Волинськийвул.КобзарськаМарусі БогуславкиМітінаОстрівок2. ПЛ-0,4 Л-1,Л-2 ЩТП-206 09:00-17:00 с.Діхтіввул.Берегова, Шахтарська3. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м.Вол-Волинськийаптека № 29" Провізор"Магазин "Арго"Миколаївська церквакіоск № 14 в. КовельськаМагазин "Жу-жу"кіоск "Юніленд"Магазин "Карат"Аптека м. Вол-Волинськийвул.КовельськаКриловаКунцевичаМиколаївськаШухевича4. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-210 09:00-17:00 с.Русніввул. НабережнаБерезова5. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-165 09:00-17:00 с.Красноставвул. Центральна6. КТП-177 09:00-17:00 с.БубнівСільрадаПОШТАФОП Остапюк магазинФАП с.Бубніввул. ЗалізничнаСвітлаЦентральна, ШевченкаВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-79 Л-3 10:00-17:00 ФОП Матушевський с.Грушів вул.8 БерезняВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00с. Дерновул. Першотравнева,50-66, 73-89вул. Ставківська,2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00м.Ківерцівул.Холмська ,буд.1-30,3. ПЛ0,4 кВ від КТП-200 8:30-17:00 смт.Цуманьвул.Стрітенська, буд.-53-82,4. ПЛ0,4 кВ від КТП-161 8:30-17:00 с. Омельне - клуб с.Омельневул.Паркова,буд.1-33 ,буд.2-16 ,5. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-407 10:00-16:00 м. Ківерці - школа №3,ФОП Дейна - магазинФОП Пушкін А.Ф. - кузняФОП Гут В.В. - комплексСвято-Покровська УПЦ КП - собор м.Ківерцівул.Шевченка,буд.15,18,18а,1. 9:00-17:00Філія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦДубівська сільська радаФ.О.Балецький П.ДФ.О.Балецька В.Пс.Дубове2.9:00-17:00ФОП ШайнюкКооператив « Промінь»ЕпіцентрАЗС «МАВЕКС»МП «ЕЛІТА»ФОП Майданський І.ОТзОВ "СКІФ"ФО Миронюк О.ІУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ "Ковельрембуд"ТзОВ "К.П.Верес"Ковельське РЖКП №2ФОП Яскорський О.ІОбслуговуючий кооператив "Підгірський-5"АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Обслуговуючий кооператив "Гаражно будівельний кооператив "Мотор-Ковель"ФОП Нагорник С.РУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельськоїміської радиТзОВ "Волинь Склопласт"ОСББ "Ясен"ФО Михальчук Ю.СРЖКП №1ФО Мельник К.ПФОП Куденчук А.ЛОСББ "Рейкол"ФОП Ліхванчук Н.МФОП Нагорова В.ЯФОП Приступа М.Вм.Ковель, вул.Варшавська1. 9.00-17.00с.Крухиничі вул.Луцька, Набережна2. 9.00-17.00с.Ст.Загорів вул.Зелена, Локачинська1. ТП-129РУ-10/0,4 кВРемонт обладнання 13:30-17:00 «Витязь»Контора бджільництваРайона санепідем станція«Експрес нерухомість»Управління екології«Зелене господарство»ФОП ДаркоТОВ «Резан»КотельнаТОВ «ВЕТК»Гаражі МП «Корунд» вул.Підгаєцькавул.Рівненська, 127-1412. ТП-537ПЛ-0,4 кВ Л-1Кап ремонт 09:00-17:00 Магазин «Домотехніка»ШколаСклад кооперативу «ВолиньКотельна вул.Ковельська, 43-47вул.Шкільна (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 -17 00Бригада с.Радехівс.РадехівВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2Кисиля 1-3а,2-121. ПЛ-0,4 кВ Л-1від ТП-14 (К. р.) 09:30-17:00 Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ Вужиськ с/ш;АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с.Вужиськ, СКЗ №20 с.Вужиськ;с. Вужиськ б/к;ФАП с.Вужиськ;ФОП Дудік Тетяна Василівна: Магазин с. Вужиськ. с.Вужиськ2. ПЛІ-0,4 кВ Л-2від ТП-184 (К. р.) 09:30-17:00 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГНП газосклад, СКЗ №8 Каштанова;ФОП Тарасюк Ольга Іванівна: Кафе "Юлія" Ратне;Ратнівське міжгосподарське спеціалізоване лісогосподарське підприємство смт. Ратне,вул. Заболотівська, 26а;ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ: Склади Ратне частково смт. Ратне вул. Заболотівська, Каштанова, Сорокаріччя Перемоги,1 ПЛ-0,4кВ КТП-36029 9:00-17:00 с. Топільно Дитячий садок, клуб, КНС ,ФАП. Артскважина, школа, котельня.УкрпоштаПАТ "Укртелеком" АТС ,СТ Вовнянка Магазин с.Топільно, вул.Ватутіна, ПершотравневаПЛ-0,4кВ ТП-362119:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул.Сибірська,4 КТП-36037 9:00-17:00 с.Мирославка, ФАП с.Мирославка, вул.Зелена5 КТП-36120 9:00-17:00 с.Романів, вул.Лісова1. 10:00-17:00ПП Маркевич, УПЦ, ФАПс. Залюття вул ЮхимукаВимкнень споживачів не заплановано