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У коронавірусному шпиталі в Боголюбах зайняті 85% ліжок для хворих

У коронавірусному шпиталі в Боголюбах зайняті 85% ліжок для хворих
Кількість хворих у "ковідному" шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні знову зростає.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Андрій Гнатюк.

За його словами, за минулу добу у госпіталі в Боголюбах прийняли 22 пацієнти, а 7 з них перевели з інфекційної лікарні як важких хворих.

Виписали за минулу добу 12 пацієнтів. Журналіст зауважує, що загалом зранку, 31 березня, в стаціонарі перебував 171 пацієнт (це понад 85% зайнятих ліжок). А 45 пацієнтів – у важкому стані (понад 20% від загальної кількості), 7 із них – у реанімації, 5 із яких – критичні. 139 хворих - під киснем.

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Нагадаємо, за минулу добу на Волині зареєстрували 254 випадки захворювання на коронавірус.


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Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
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