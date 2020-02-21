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На Волині у гаражі вщент згорів автомобіль. ФОТО

На Волині у гаражі вщент згорів автомобіль. ФОТО
У Маневичах рятувальники ліквідували пожежу автомобіля в гаражі.

Так, 31 березня о 01:58 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу – зайнявся автомобіль в господарській споруді.

За викликом уже за 4 хвилини прибуло відділення 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Управління ДСНС у Волинській області, їм на допомогу прибули також вогнеборці відомчої пожежної частини пенітенціарної служби.

На гасіння пожежі подали спеціальний водяний ствол, локалізували розповсюдження полум’я та витягнули з господарської споруди 2 легкових автомобіля. Завдяки оперативним діям не допустили поширення вогню на поряд розташовані господарські споруди та житловий будинок.

Пожежу ліквідували о 02:43. Вогонь знищив один з автомобілів, що зайнявся імовірно через коротке замикання електропроводки, пошкодив ворота та стіни будівлі.

На Волині у гаражі вщент згорів автомобіль. ФОТО
На Волині у гаражі вщент згорів автомобіль. ФОТО

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Теги: гараж, авто, пожежа
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