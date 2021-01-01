Брендове оформлення – «солодке сало»: на Волині мама з донькою оригінально прикрашають випічку. ФОТО

Олена Фурман та Юлія Кривовіца – мама з донькою. Обоє не мають відповідної освіти, але за короткий час зуміли завоювати місцевого споживача. І не лише тим, що ціни на їхню продукцію помірніші, ніж у знаних кондитерок, а й тим, що вирізняються особливим оформленням солодощів, адже виконують навіть найвибагливіші фантазії клієнтів.



Про них розповіли на сайті місцевого інтернет-видання



«Обличчям спільного підприємства» називає мама Юлю, адже саме її соцмережі стали рекламним майданчиком для тортів, які вони разом випікають по кілька екземплярів щотижня.



«Але ми робимо все спільно», – запевняє дівчина та розповідає, що вони просто гармонійно доповнюють одна одну. Юлія любить легкі десерти, особливо ті, що містять сир. Тож чізкейки, мусові торти – це її фішка. Олена ж надає перевагу класичній випічці, готуючи відомі та улюблені всіма солодощі. Прикрашати печивом та квітами більше подобається доньці. А у мами прекрасно виходить ліпка декору. Юля може майже в точності відтворити вигляд торта за фотознімком, знайденимзамовником десь на просторах інтернету, а Олені цікаво братись за оформлення, що передбачає політ фантазії та творчості. Але для обох кожне нове замовлення – це шанс спробувати нове, подолати чергову сходинку у власній майстерності.



«У мене освіта педагогічна, я б могла викладати інформатику, але ніколи цього не робила, бо після навчання вийшла заміж і народила синочка. Мама ж працювала у соціальній сфері. Потім, як і багато наших співвітчизників, їздила на заробітки за кордон. Домашня випічка була нашим хобі, але в один момент ми вирішили перетворити її на власну справу. Я почала виставляти, рекламувати наші кондитерські витвори у інтернеті. Перші пів року фактично напрацьовували авторитет, а нині вже виконуємо серйозні замовлення, більшість з яких припадає на вихідні або до різноманітних свят», – ділиться своєю історією Юлія Кривовіца.



Вона з посмішкою описує процес виготовлення тортів, у якому, окрім традиційного випікання, перемазування та прикрашання, є іще декілька складових. Наприклад, вони з мамою мешкають у різних квартирах, тож Юля з сином щодня по кілька разів курсує туди-сюди, бо печуть торти на маминій кухні. Чоловікам із їхньої родини теж перепадає шмат роботи – комусь, скажімо, бігти на пошту за посилкою з інгредієнтами чи за друкованим фото для декору, а комусь – забавляти наймолодшого Сашка, якому так кортить забігти на кухню та щось зачепити, розсипати чи розкидати, поки мама з бабусею зайняті. «А найкращим часом для «кондитерської тусовки» для нас є період до 2-3 години ночі. Бо й ні на що не відволікаємось, готуємо замовлення свіженьке-свіженьке, випечене за кілька годин до ранкової видачі», – каже майстриня.



Влітку син вже піде до дитсадка, тож для улюбленої роботи буде більше часу вдень, сподівається Юля. Щоб вдосконалити свою діяльність, вони з мамою поступово поповнюють та оновлюють арсенал інструментів, необхідних для роботи, адже непрофесійна техніка для дому вже не витримує тих обсягів і завдань, з якими їм доводиться працювати. А новинки, особливості приготування чи інші кондитерські секрети черпають із відеокурсів та кулінарних блогів. Багато чого їм вдається досягти лише методом проб і помилок, тому частенько чаклують на кухні над якомось із елементів, доки не досягають бажаного результату. На щастя, каже Юлія Кривовіца, багато зайвих проблем зникли із появою у місті магазину «Кондитермаг» – тепер принаймні так, як раніше, не треба заморочуватись пошуком необхідних товарів для випічки та декору солодощів.



А декор замовляють клієнти найрізноманітніший, і це не завжди квіти та фрукти. Доводилось Олені з Юлею робити і «фуру» для далекобійника, і ставок для заядлого рибаки, «висаджувати» на тортику цілу грядку овочів для бабусій навіть прикрашати торт фотознімком улюбленого песика. Вже традиційними стали у їхньому виконанні торти у вигляд розкритих книг із написами – такі найохочіше замовляють для ювілярів. А нещодавно їм замовили цілу сільську ідилію, де і садок, і ставок, і всі домашні тварини від свиней до кота на плоті, й господарі сільського обійстя. Над цією композицією майстрині працювали кілька днів, але клієнти таки лишились задоволеними. Ну а брендовим оформленням вже стало їхнє солодке сало – торт у вигляді шматка добротного сала, з перчиком, часничком і зеленою цибулькою упевнено лідирує серед повторів замовлень.



Окрема історія склалась із тортами, на одному з яких разом із котами усілась Супер-Баба-Яга, а на іншому лежали окуляри, зубний протез та в’язальні інструменти. Таким оригінальним способом дві клієнтки з почуттям гумору обмінялись одна з одною жартами щодо свого віку.



«Лише один раз сталось так, що замовлень було настільки багато, що ми змушені були відмовились від ще одного прохання. Зазвичай стараємось виготовити все, що треба нашим клієнтам, аби їхнє свято було гарним і солодким.



Окрім тортів печемо й рулети, традиційні перекладанці, тістечка для кенді-барів», – розповідає Юлія Кривовіца та запевняє, що з радістю чекатиме на уже знайомих та нових замовників.



Юлія ПАШКОВА







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У когорті володимирський майстринь цей кулінарний тандем з’явився зовсім нещодавно – лише рік тому. Але по життю вони завжди разом, бота– мама з донькою. Обоє не мають відповідної освіти, але за короткий час зуміли завоювати місцевого споживача. І не лише тим, що ціни на їхню продукцію помірніші, ніж у знаних кондитерок, а й тим, що вирізняються особливим оформленням солодощів, адже виконують навіть найвибагливіші фантазії клієнтів.Про них розповіли на сайті місцевого інтернет-видання "Слово правди". «Обличчям спільного підприємства» називає мама Юлю, адже саме її соцмережі стали рекламним майданчиком для тортів, які вони разом випікають по кілька екземплярів щотижня.«Але ми робимо все спільно», – запевняє дівчина та розповідає, що вони просто гармонійно доповнюють одна одну. Юлія любить легкі десерти, особливо ті, що містять сир. Тож чізкейки, мусові торти – це її фішка. Олена ж надає перевагу класичній випічці, готуючи відомі та улюблені всіма солодощі. Прикрашати печивом та квітами більше подобається доньці. А у мами прекрасно виходить ліпка декору. Юля може майже в точності відтворити вигляд торта за фотознімком, знайденимзамовником десь на просторах інтернету, а Олені цікаво братись за оформлення, що передбачає політ фантазії та творчості. Але для обох кожне нове замовлення – це шанс спробувати нове, подолати чергову сходинку у власній майстерності.«У мене освіта педагогічна, я б могла викладати інформатику, але ніколи цього не робила, бо після навчання вийшла заміж і народила синочка. Мама ж працювала у соціальній сфері. Потім, як і багато наших співвітчизників, їздила на заробітки за кордон. Домашня випічка була нашим хобі, але в один момент ми вирішили перетворити її на власну справу. Я почала виставляти, рекламувати наші кондитерські витвори у інтернеті. Перші пів року фактично напрацьовували авторитет, а нині вже виконуємо серйозні замовлення, більшість з яких припадає на вихідні або до різноманітних свят», – ділиться своєю історією Юлія Кривовіца.Вона з посмішкою описує процес виготовлення тортів, у якому, окрім традиційного випікання, перемазування та прикрашання, є іще декілька складових. Наприклад, вони з мамою мешкають у різних квартирах, тож Юля з сином щодня по кілька разів курсує туди-сюди, бо печуть торти на маминій кухні. Чоловікам із їхньої родини теж перепадає шмат роботи – комусь, скажімо, бігти на пошту за посилкою з інгредієнтами чи за друкованим фото для декору, а комусь – забавляти наймолодшого Сашка, якому так кортить забігти на кухню та щось зачепити, розсипати чи розкидати, поки мама з бабусею зайняті. «А найкращим часом для «кондитерської тусовки» для нас є період до 2-3 години ночі. Бо й ні на що не відволікаємось, готуємо замовлення свіженьке-свіженьке, випечене за кілька годин до ранкової видачі», – каже майстриня.Влітку син вже піде до дитсадка, тож для улюбленої роботи буде більше часу вдень, сподівається Юля. Щоб вдосконалити свою діяльність, вони з мамою поступово поповнюють та оновлюють арсенал інструментів, необхідних для роботи, адже непрофесійна техніка для дому вже не витримує тих обсягів і завдань, з якими їм доводиться працювати. А новинки, особливості приготування чи інші кондитерські секрети черпають із відеокурсів та кулінарних блогів. Багато чого їм вдається досягти лише методом проб і помилок, тому частенько чаклують на кухні над якомось із елементів, доки не досягають бажаного результату. На щастя, каже Юлія Кривовіца, багато зайвих проблем зникли із появою у місті магазину «Кондитермаг» – тепер принаймні так, як раніше, не треба заморочуватись пошуком необхідних товарів для випічки та декору солодощів.А декор замовляють клієнти найрізноманітніший, і це не завжди квіти та фрукти. Доводилось Олені з Юлею робити і «фуру» для далекобійника, і ставок для заядлого рибаки, «висаджувати» на тортику цілу грядку овочів для бабусій навіть прикрашати торт фотознімком улюбленого песика. Вже традиційними стали у їхньому виконанні торти у вигляд розкритих книг із написами – такі найохочіше замовляють для ювілярів. А нещодавно їм замовили цілу сільську ідилію, де і садок, і ставок, і всі домашні тварини від свиней до кота на плоті, й господарі сільського обійстя. Над цією композицією майстрині працювали кілька днів, але клієнти таки лишились задоволеними. Ну а брендовим оформленням вже стало їхнє солодке сало – торт у вигляді шматка добротного сала, з перчиком, часничком і зеленою цибулькою упевнено лідирує серед повторів замовлень.Окрема історія склалась із тортами, на одному з яких разом із котами усілась Супер-Баба-Яга, а на іншому лежали окуляри, зубний протез та в’язальні інструменти. Таким оригінальним способом дві клієнтки з почуттям гумору обмінялись одна з одною жартами щодо свого віку.«Лише один раз сталось так, що замовлень було настільки багато, що ми змушені були відмовились від ще одного прохання. Зазвичай стараємось виготовити все, що треба нашим клієнтам, аби їхнє свято було гарним і солодким.Окрім тортів печемо й рулети, традиційні перекладанці, тістечка для кенді-барів», – розповідає Юлія Кривовіца та запевняє, що з радістю чекатиме на уже знайомих та нових замовників.

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