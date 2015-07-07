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Двох волинянок оштрафували за підпал сухої рослинності

Двох волинянок оштрафували за підпал сухої рослинності
Працівники Держекоінспекції у Волинській області 30 березня спільно з Управління ДСНС України у Волинській області провели рейдову перевірку щодо недопущення пожеж в екосистемах в Луцькому районі.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волиньскій області.

У селі Мстишин виявили жінку, яка спалювала відходи. Екоінспектори оштрафували її за 82 КУпАП статтею та провели роз’яснювальну роботу.

Жителька села Новостав 1980 року народження має заплатити 3060 гривень штрафу згідно з статтею 77-1 КУпАП за спалювання сухої рослинності поблизу річки Чорногузка.

Рятувальники та екоінспектори також проводили попереджувальну роботу з місцевими мешканками. Розповідали про відповідальність, яка загрожує за порушення закону, а також про наслідки для довкілля та здоров'я людей від спалювання сухої рослинності.

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Теги: штраф, пожежі, екосистема, Луцький район
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