Двох волинянок оштрафували за підпал сухої рослинності

Працівники Держекоінспекції у Волинській області 30 березня спільно з Управління ДСНС України у Волинській області провели рейдову перевірку щодо недопущення пожеж в екосистемах в Луцькому районі.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волиньскій області.У селі Мстишин виявили жінку, яка спалювала відходи. Екоінспектори оштрафували її за 82 КУпАП статтею та провели роз’яснювальну роботу.Жителька села Новостав 1980 року народження має заплатити 3060 гривень штрафу згідно з статтею 77-1 КУпАП за спалювання сухої рослинності поблизу річки Чорногузка.Рятувальники та екоінспектори також проводили попереджувальну роботу з місцевими мешканками. Розповідали про відповідальність, яка загрожує за порушення закону, а також про наслідки для довкілля та здоров'я людей від спалювання сухої рослинності.