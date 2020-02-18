Синоптик розповіла, коли в Україну прийде циклон з дощами і грозами
Сьогодні, 13:21
У четвер, 1 квітня, у більшості областей України очікують +15+20 градусів. А от вже 2 квітня очікують похолодання.
Про це повідомила Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.
Вітер буде з південного заходу, невеликий або помірний.
За її словами, 1-го квітня дощі пройдуть у західних та подекуди в північних областях. На решті території України – без істотних опадів. У західних областях з'являться перші грози.
У Києві завтра очікують вдень +17+19 градусів. А ось п'ятниця, 2 квітня, буде в столиці дощовою.
2-го квітня холодний атмосферний фронт принесе в Україну більше дощів, температура повітря почне поступово знижуватися, спочатку на Заході та Півночі, а вихідними - похолодає у більшості областей України.
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Про це повідомила Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.
Вітер буде з південного заходу, невеликий або помірний.
За її словами, 1-го квітня дощі пройдуть у західних та подекуди в північних областях. На решті території України – без істотних опадів. У західних областях з'являться перші грози.
У Києві завтра очікують вдень +17+19 градусів. А ось п'ятниця, 2 квітня, буде в столиці дощовою.
2-го квітня холодний атмосферний фронт принесе в Україну більше дощів, температура повітря почне поступово знижуватися, спочатку на Заході та Півночі, а вихідними - похолодає у більшості областей України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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