Синоптик розповіла, коли в Україну прийде циклон з дощами і грозами

У четвер, 1 квітня, у більшості областей України очікують +15+20 градусів. А от вже 2 квітня очікують похолодання.Про це повідомилана сторінці у фейсбуці.Вітер буде з південного заходу, невеликий або помірний.За її словами, 1-го квітня дощі пройдуть у західних та подекуди в північних областях. На решті території України – без істотних опадів. У західних областях з'являться перші грози.У Києві завтра очікують вдень +17+19 градусів. А ось п'ятниця, 2 квітня, буде в столиці дощовою.2-го квітня холодний атмосферний фронт принесе в Україну більше дощів, температура повітря почне поступово знижуватися, спочатку на Заході та Півночі, а вихідними - похолодає у більшості областей України.