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Синоптик розповіла, коли в Україну прийде циклон з дощами і грозами

Синоптик розповіла, коли в Україну прийде циклон з дощами і грозами
У четвер, 1 квітня, у більшості областей України очікують +15+20 градусів. А от вже 2 квітня очікують похолодання.

Про це повідомила Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.

Вітер буде з південного заходу, невеликий або помірний.

За її словами, 1-го квітня дощі пройдуть у західних та подекуди в північних областях. На решті території України – без істотних опадів. У західних областях з'являться перші грози.

У Києві завтра очікують вдень +17+19 градусів. А ось п'ятниця, 2 квітня, буде в столиці дощовою.

2-го квітня холодний атмосферний фронт принесе в Україну більше дощів, температура повітря почне поступово знижуватися, спочатку на Заході та Півночі, а вихідними - похолодає у більшості областей України.


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Теги: погода, синоптик, Наталя Діденко
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