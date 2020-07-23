«Теплі» кредити: де і як у Луцьку купити вікна, за які частково заплатить держава*
Сьогодні, 14:20
У 2021 році знову є можливість отримати 35% відшкодування за «теплим кредитом» на заходи задля енергозбереження. Один із варіантів – купити таким чином енергоефективні металопластикові вікна.
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України підписало угоди про реалізацію програми «теплих» кредитів для населення на 2021 рік з декількома банками. Тож, якщо людина вирішила встановити енергоощадні склопакети, то може взяти на це цільову позику у банку, натомість держава відшкодує певну частину витрат.
Про це ми поспілкувалися з директором Торгового центру вікон та дверей «ВіКсіС» Володим Матвійчуком. «ВіКсіС» є офіційним дистриб’ютором від провідних фабрик України й успішно працює на ринку вже 15 років.
Володимир Матвійчук зауважує, що такі «теплі кредити» – це реальна і дуже хороша нагода зекономити. Додає, що нині ресурс держави на такі відшкодування обмежений, натомість попит – високий, тож варто не зволікати з придбанням, зокрема, вікон за цією програмою.
«Беручи позику на енергоефективні вікна та купуючи їх в «Торговому центрі дверей та вікон ВіКсіс» за умовами державної програми, покупець гарантовано поверне 35% їх вартості. Наш пріоритет – підтримати та допомогти населенню впроваджувати енергоефективні заходи. Адже підвищення енергоефективності у будинку – це єдиний надійний спосіб зменшити витрати на комунальні послуги та одночасно створити комфортні умови в оселі. Як показує досвід учасників програми, комплексна термомодернізація будинку дає найкращий ефект – до 50% економії на опаленні», – каже Володимир Матвійчук.
Контакти для прорахунків та консультації: 0954831268 0971465974, ТЦ «ВіКсіС», Луцьк, вул. Львівська, 63г сайт www.viksis.com.ua
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Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України підписало угоди про реалізацію програми «теплих» кредитів для населення на 2021 рік з декількома банками. Тож, якщо людина вирішила встановити енергоощадні склопакети, то може взяти на це цільову позику у банку, натомість держава відшкодує певну частину витрат.
Про це ми поспілкувалися з директором Торгового центру вікон та дверей «ВіКсіС» Володим Матвійчуком. «ВіКсіС» є офіційним дистриб’ютором від провідних фабрик України й успішно працює на ринку вже 15 років.
Володимир Матвійчук зауважує, що такі «теплі кредити» – це реальна і дуже хороша нагода зекономити. Додає, що нині ресурс держави на такі відшкодування обмежений, натомість попит – високий, тож варто не зволікати з придбанням, зокрема, вікон за цією програмою.
«Беручи позику на енергоефективні вікна та купуючи їх в «Торговому центрі дверей та вікон ВіКсіс» за умовами державної програми, покупець гарантовано поверне 35% їх вартості. Наш пріоритет – підтримати та допомогти населенню впроваджувати енергоефективні заходи. Адже підвищення енергоефективності у будинку – це єдиний надійний спосіб зменшити витрати на комунальні послуги та одночасно створити комфортні умови в оселі. Як показує досвід учасників програми, комплексна термомодернізація будинку дає найкращий ефект – до 50% економії на опаленні», – каже Володимир Матвійчук.
Контакти для прорахунків та консультації: 0954831268 0971465974, ТЦ «ВіКсіС», Луцьк, вул. Львівська, 63г сайт www.viksis.com.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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