Завтра, 1 квітня, у селі на Волині не буде газу





Про це повідомляють на



Газопостачання у селі не буде з 8:00 години до 17:00 години.



Відновлення послуги відбудеться 1 квітня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.



"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - зауважили у компанії.

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