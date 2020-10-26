Завтра, 1 квітня, у селі на Волині не буде газу
Сьогодні, 14:07
Спеціалісти АТ "Волиньгаз" замінять шафовий газорегуляторний пункт у с. Клопочин Іваничівського району. У зв'язку з цим завтра, 1 квітня, у населеному пункті припинять газопостачання.
Про це повідомляють на сайті АТ "Волиньгаз".
Газопостачання у селі не буде з 8:00 години до 17:00 години.
Відновлення послуги відбудеться 1 квітня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - зауважили у компанії.
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Про це повідомляють на сайті АТ "Волиньгаз".
Газопостачання у селі не буде з 8:00 години до 17:00 години.
Відновлення послуги відбудеться 1 квітня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - зауважили у компанії.
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