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Завтра, 1 квітня, у селі на Волині не буде газу

Завтра, 1 квітня, у селі на Волині не буде газу
Спеціалісти АТ "Волиньгаз" замінять шафовий газорегуляторний пункт у с. Клопочин Іваничівського району. У зв'язку з цим завтра, 1 квітня, у населеному пункті припинять газопостачання.

Про це повідомляють на сайті АТ "Волиньгаз".

Газопостачання у селі не буде з 8:00 години до 17:00 години.

Відновлення послуги відбудеться 1 квітня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - зауважили у компанії.

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Теги: газ, ремонтні роботи, відключення
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