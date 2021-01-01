Помер найбільший лев Луцького зоопарку

Цю зиму не пережив найбільший котик Луцького зоопарку – лев Нік. Тварина померла у віці 17 років, який відповідає глибокій старості короля звірів.Про це повідомляють на сторінці звіринцю.Нік приїхав до Луцька із Миколаївського зоопарку в 2004 році, будучи чотиримісячним малям. І став першим самцем цього виду в колекції зоопарку."На жаль, чимало років лев прожив у некомфортних умовах тісної клітки, де він перебував усі пори року. А вже у просторий теплий вольєр із майданчиком для вигулу нашу колекцію котячих дозволила переселити реконструкція зоопарку, що завершилася восени 2015 року.Безперечно, Нік та його супутниця Даша завжди були одними з улюбленців відвідувачів", - зазначили у зоопарку.Невідворотні зміни у здоров’ї лева працівники зоопарку почали помічати кілька місяців тому. Найперше він просто перестав окреслювати межі своєї компетенції потужним риком, який роками був «візитівкою» Ніка. Тоді на огляд запросили ветеринарів. Ті, після комплексного обстеження, констатували, що у тварини недуга, яку не здолати медикаментозно чи з допомогою операції, – старість."Щоправда, спроби поборотися за життя Ніка керівництво все ж зробило, зокрема змінами в раціоні та додаванням до харчування вітамінів. Однак це не допомогло. Літа взяли своє. На 17-му році життя тварини не стало. Що, до слова, дуже важко переживає, крім, звичайно, колективу, і левиця Даша", - йдеться у дописі.Працівники зоопарку зауважують, в неволі такі тварини живуть 14-16 років, а у природі – взагалі 8-9 літ. Керівництво Луцького зоопарку працює над тим, щоб у колекції знову з’явився самець.