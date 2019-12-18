Знайти роботу у декілька кліків: які онлайн-сервіси пропонує волинський центр зайнятості





Сьогодні, 31 березня, директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк презентував електронні сервіси для пошуку роботи та розвитку кар'єри. Захід відбувся у стінах IT-школи «OxIT», із якою центр зайнятості уклав меморандум про співпрацю.



Роман Романюк зазначив, що для онлайн-послуги центру є максимально доступними, прозорими, інформативними, професійними та наближеними для кожного.



«В першу чергу, завдяки електронним сервісам ми намагаємось йти в ногу з часом. Всі послуги надаємо в рамках тих запитів, які є сьогодні в суспільстві, запитів на дистанційне, спрощене, і щоб було мінімум документів та максимум швидкості», - каже керівник Волинського обласного центру зайнятості.



За його словами, 45 % громадян, які звертаються до Волинського ОЦЗ, одразу знаходять роботу без отримання статусу безробітного.







Онлайн-пошук роботи у Волинському ОЦЗ відбувається безкоштовно на сайті



Одним з сучасних інструментів пошуку роботи є інтерактивна карта вакансій. Механізм такий: людина завантажує перелік вільних робочих місць на мобільний телефон чи комп'ютер, обирає те, що їй підходить, та телефонує до фахівців центру зайнятості щодо працевлаштування.







Також Волинський обласний центр зайнятості активно проводить рекрутинг онлайн, публікуючи актуальні пропозиції на своїй



На сайті центру зайнятості є можливість створити електронний кабінет роботодавця. Роман Романюк зауважує, що це - сучасний інформаційно-комунікаційний сервіс, що зорієнтований, насамперед, на економію часу роботодавців та підвищення ефективності їх взаємодії із службою зайнятості. Сервіс дає змогу звітувати перед центром зайнятості в онлайні, переглядати кількість претендентів на роботу, вивчати актуальні резюме шукачів роботи тощо. Станом на зараз 6 908 роботодавці вже зареєстрували власні кабінети.



До того ж, на сайті є така послуга, як електронний кабінет безробітного. За допомогою цього сервісу шукач роботи може створити резюме, шукати роботу, дізнатися про тимчасову зайнятість, професійне навчання, нарахування та виплати допомоги безробітним, заходи, які заплановані у центрі зайнятості, та записатися на них. Наразі вже є 6 387 таких кабінетів.



Також активно використовують електронну чергу - запис на прийом до спеціаліста будь-якого центру зайнятості України в онлайн-режимі.



«Людина після запису отримує талончик, приходить на конкретну годину, отримує якісні послуги від свого кар'єрного радника. При цьому вона не стоїть в черзі», - пояснює Роман Романюк.











На презентації поінформували і про спрощену реєстрацію у службі зайнятості в онлайн-порталі державних послуг



1. авторизуватись у кабінеті користувача на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;



2. заповнити лише одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);



3. отримати підтвердження на електронну пошту або телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття / або сповіщення про необхідність доопрацювання / або аргументовану відмову.



Роман Романюк говорить, що минулого року цим сервісом скористалося близько 600 осіб.



У волинському центрі зайнятості активно практикують онлайн-співбесіди з роботодавцями. Упродовж цього року провели 65 таких.



«Ми ламаємо відстань незалежно від того, де роботодавець, де безробітний. Це сучасно і зручно, бо не треба їхати, витрачати час. За кілька хвилин можна поспілкуватись в онлайні», - запевняє Роман Романюк.











Цікавою є послуга складання та використання відеорезюме безробітних громадян на інтернет-ресурсах та сторінках соцмереж. Фахівці служби зайнятості безоплатно допомагають знімати відеорезюме та надають рекомендації щодо його використання при пошуку роботи. Як свідчать результати міжнародних досліджень, 89 % роботодавців переглядають відеорезюме, якщо кандидат його надсилає.



Продуктивно працює й освітній портал Державної служби зайнятості



Також є платформа з профорієнтації та розвитку кар'єри



Волинський обласний центр зайнятості співпрацює із освітніми платформами











Спеціалісти проводять профорієнтаційні послуги в режимі онлайн на платформах Skype, Massenger, Facebook, Viber та Zoom.



Не так давно працює інфобот Волинського обласного центру зайнятості у телеграмі @volszbot. За його допомогою людина може отримати відповіді на основні питання щодо роботи служби.



Роман Романюк пропонує усім охочим придумати оригінальну назву для чат-боту. За найкращий варіант обіцяють хороший приз.















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Всі послуги надаємо в рамках тих запитів, які є сьогодні в суспільстві, запитів на дистанційне, спрощене, і щоб було мінімум документів та максимум швидкості», - каже керівник Волинського обласного центру зайнятості.За його словами, 45 % громадян, які звертаються до Волинського ОЦЗ, одразу знаходять роботу без отримання статусу безробітного.Онлайн-пошук роботи у Волинському ОЦЗ відбувається безкоштовно на сайті https://vol.dcz.gov.ua/ Одним з сучасних інструментів пошуку роботи є інтерактивна карта вакансій. Механізм такий: людина завантажує перелік вільних робочих місць на мобільний телефон чи комп'ютер, обирає те, що їй підходить, та телефонує до фахівців центру зайнятості щодо працевлаштування.Також Волинський обласний центр зайнятості активно проводить рекрутинг онлайн, публікуючи актуальні пропозиції на своїй фейсбук-сторінці На сайті центру зайнятості є можливість створити електронний кабінет роботодавця. Роман Романюк зауважує, що це - сучасний інформаційно-комунікаційний сервіс, що зорієнтований, насамперед, на економію часу роботодавців та підвищення ефективності їх взаємодії із службою зайнятості. Сервіс дає змогу звітувати перед центром зайнятості в онлайні, переглядати кількість претендентів на роботу, вивчати актуальні резюме шукачів роботи тощо. Станом на зараз 6 908 роботодавці вже зареєстрували власні кабінети.До того ж, на сайті є така послуга, як електронний кабінет безробітного. За допомогою цього сервісу шукач роботи може створити резюме, шукати роботу, дізнатися про тимчасову зайнятість, професійне навчання, нарахування та виплати допомоги безробітним, заходи, які заплановані у центрі зайнятості, та записатися на них. Наразі вже є 6 387 таких кабінетів.Також активно використовують електронну чергу - запис на прийом до спеціаліста будь-якого центру зайнятості України в онлайн-режимі.«Людина після запису отримує талончик, приходить на конкретну годину, отримує якісні послуги від свого кар'єрного радника. При цьому вона не стоїть в черзі», - пояснює Роман Романюк.На презентації поінформували і про спрощену реєстрацію у службі зайнятості в онлайн-порталі державних послуг «Дія» . Аби це зробити, потрібно виконати кілька кроків:1. авторизуватись у кабінеті користувача на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;2. заповнити лише одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);3. отримати підтвердження на електронну пошту або телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття / або сповіщення про необхідність доопрацювання / або аргументовану відмову.Роман Романюк говорить, що минулого року цим сервісом скористалося близько 600 осіб.У волинському центрі зайнятості активно практикують онлайн-співбесіди з роботодавцями. Упродовж цього року провели 65 таких.«Ми ламаємо відстань незалежно від того, де роботодавець, де безробітний. Це сучасно і зручно, бо не треба їхати, витрачати час. За кілька хвилин можна поспілкуватись в онлайні», - запевняє Роман Романюк.Цікавою є послуга складання та використання відеорезюме безробітних громадян на інтернет-ресурсах та сторінках соцмереж. Фахівці служби зайнятості безоплатно допомагають знімати відеорезюме та надають рекомендації щодо його використання при пошуку роботи. Як свідчать результати міжнародних досліджень, 89 % роботодавців переглядають відеорезюме, якщо кандидат його надсилає.Продуктивно працює й освітній портал Державної служби зайнятості https://skills.dcz.gov.ua/ . Там можна навчатися, підвищувати кваліфікацію, шукати інформацію про ринок праці, отримати допомогу при складанні документів та багато іншого.Також є платформа з профорієнтації та розвитку кар'єри http://profi.dcz.gov.ua/ . Зареєстрований користувач отримує можливість безкоштовно одержати послуги з профорієнтації у дистанційному форматі.Волинський обласний центр зайнятості співпрацює із освітніми платформами Prometheus та Lingva.Skills Спеціалісти проводять профорієнтаційні послуги в режимі онлайн на платформах Skype, Massenger, Facebook, Viber та Zoom.Не так давно працює інфобот Волинського обласного центру зайнятості у телеграмі @volszbot. За його допомогою людина може отримати відповіді на основні питання щодо роботи служби.Роман Романюк пропонує усім охочим придумати оригінальну назву для чат-боту. За найкращий варіант обіцяють хороший приз.

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