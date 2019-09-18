Волинські лікарі врятували 1,5-річного хлопчика, якого до медзакладу доставили у стані коми





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Хлопчик гуляв на подвір’ї зі ставком, де проживає сім’я. Дитина зникла з поля зору дорослих, які за кільки хвилин знайшли маля у воді. Завдяки миттєвій реакції батька та проведеним реанімаційним заходам, дитина закашляла і почала дихати. Викликавши «швидку», батьки на власному транспорті вирушили назустріч медикам.



Далі за життя малюка боролися лікарі Ковельського МТМО, до яких він потрапив у важкому стані із загальним переохолодженням, набряком мозку та судомами.



Як повідомила завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Тетяна Приходько, завдяки професійним діям лікарів, проведеній притисудомній та протинабряковій терапії, хлопчика вдалося повернути до життя, він прийшов до свідомості за кілька годин.



Уже за два дні дитину перевели для подальшого лікування у педіатричне відділення дитячої лікарні. За словами завідувача цього відділення Ольги Касперович, після аспірації води у хлопчика діагностували пневмонію.



Нині він перебуває під пильним наглядом педіатрів, проходить відповідне лікування. Його стан задовільний.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у центральну районну лікарню Ковельського МТМО з одного із сіл Ковельського району медиками екстреної медичної допомоги доставили півторарічну дитину у стані коми після утоплення.Про це повідомляють на сторінці медзакладу.Хлопчик гуляв на подвір’ї зі ставком, де проживає сім’я. Дитина зникла з поля зору дорослих, які за кільки хвилин знайшли маля у воді. Завдяки миттєвій реакції батька та проведеним реанімаційним заходам, дитина закашляла і почала дихати. Викликавши «швидку», батьки на власному транспорті вирушили назустріч медикам.Далі за життя малюка боролися лікарі Ковельського МТМО, до яких він потрапив у важкому стані із загальним переохолодженням, набряком мозку та судомами.Як повідомила завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, завдяки професійним діям лікарів, проведеній притисудомній та протинабряковій терапії, хлопчика вдалося повернути до життя, він прийшов до свідомості за кілька годин.Уже за два дні дитину перевели для подальшого лікування у педіатричне відділення дитячої лікарні. За словами завідувача цього відділення, після аспірації води у хлопчика діагностували пневмонію.Нині він перебуває під пильним наглядом педіатрів, проходить відповідне лікування. Його стан задовільний.

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