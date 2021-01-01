У Луцьку спіймали серійного квартирного злодія
Сьогодні, 15:33
Чоловіка затримали після вчинення чергової квартирної крадіжки у Луцьку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, по обіді, він підібрав ключ до замка вхідних дверей, проник до помешкання 48-річного місцевого жителя та викрав 500 грн і роутер. Викрадені речі вилучили.
Оперативники встановили, що зловмисник – 27-річний раніше судимий рівнянин. Його підозрюють у вчиненні щонайменше п’яти квартирних крадіжок у Луцьку. Загалом він викрав майна на понад 5 тис. гривень.
Після оголошення затриманому підозри, слідчі будуть клопотати про обирання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
До слова, санкція ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, по обіді, він підібрав ключ до замка вхідних дверей, проник до помешкання 48-річного місцевого жителя та викрав 500 грн і роутер. Викрадені речі вилучили.
Оперативники встановили, що зловмисник – 27-річний раніше судимий рівнянин. Його підозрюють у вчиненні щонайменше п’яти квартирних крадіжок у Луцьку. Загалом він викрав майна на понад 5 тис. гривень.
Після оголошення затриманому підозри, слідчі будуть клопотати про обирання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
До слова, санкція ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька затримали нелегала з Росії
Сьогодні, 16:00
Коли у Луцьку можуть завершити опалювальний сезон
Сьогодні, 15:44
У Луцьку спіймали серійного квартирного злодія
Сьогодні, 15:33
Волинські лікарі врятували 1,5-річного хлопчика, якого до медзакладу доставили у стані коми
Сьогодні, 15:12
Двох волинянок оштрафували за підпал сухої рослинності
Сьогодні, 15:00