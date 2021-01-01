У Луцьку спіймали серійного квартирного злодія





Про це



Учора, по обіді, він підібрав ключ до замка вхідних дверей, проник до помешкання 48-річного місцевого жителя та викрав 500 грн і роутер. Викрадені речі вилучили.



Оперативники встановили, що зловмисник – 27-річний раніше судимий рівнянин. Його підозрюють у вчиненні щонайменше п’яти квартирних крадіжок у Луцьку. Загалом він викрав майна на понад 5 тис. гривень.



Після оголошення затриманому підозри, слідчі будуть клопотати про обирання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.



До слова, санкція ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.





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