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У Луцьку спіймали серійного квартирного злодія

У Луцьку спіймали серійного квартирного злодія
Чоловіка затримали після вчинення чергової квартирної крадіжки у Луцьку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Учора, по обіді, він підібрав ключ до замка вхідних дверей, проник до помешкання 48-річного місцевого жителя та викрав 500 грн і роутер. Викрадені речі вилучили.

Оперативники встановили, що зловмисник – 27-річний раніше судимий рівнянин. Його підозрюють у вчиненні щонайменше п’яти квартирних крадіжок у Луцьку. Загалом він викрав майна на понад 5 тис. гривень.

Після оголошення затриманому підозри, слідчі будуть клопотати про обирання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

До слова, санкція ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Луцьк, квартирний злодій, поліція
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