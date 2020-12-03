У центрі Луцька затримали нелегала з Росії

Сьогодні, 31 жовтня, волинські міграційники виявили в центрі Луцька нелегала з Російської Федерації.Про це інформує міграційна служба Волинської області.Чоловік перебуває в Україні без будь-яких дозвільних документів на право проживання з 2010 року.За порушення встановлених правил перебування на території України іноземця притягнули до адміністративної відповідальності.Відносно нього склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ч.1 ст. 203 КУпАП. Порушник сплатив штраф у розмірі 1700 грн.Також прийняті рішення про примусове повернення в країну походження та заборона в'їзду на територію України терміном на 3 роки.