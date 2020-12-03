У центрі Луцька затримали нелегала з Росії
Сьогодні, 16:00
Сьогодні, 31 жовтня, волинські міграційники виявили в центрі Луцька нелегала з Російської Федерації.
Про це інформує міграційна служба Волинської області.
Чоловік перебуває в Україні без будь-яких дозвільних документів на право проживання з 2010 року.
За порушення встановлених правил перебування на території України іноземця притягнули до адміністративної відповідальності.
Відносно нього склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ч.1 ст. 203 КУпАП. Порушник сплатив штраф у розмірі 1700 грн.
Також прийняті рішення про примусове повернення в країну походження та заборона в'їзду на територію України терміном на 3 роки.
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Про це інформує міграційна служба Волинської області.
Чоловік перебуває в Україні без будь-яких дозвільних документів на право проживання з 2010 року.
За порушення встановлених правил перебування на території України іноземця притягнули до адміністративної відповідальності.
Відносно нього склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ч.1 ст. 203 КУпАП. Порушник сплатив штраф у розмірі 1700 грн.
Також прийняті рішення про примусове повернення в країну походження та заборона в'їзду на територію України терміном на 3 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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