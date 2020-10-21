Коли у Луцьку можуть завершити опалювальний сезон





Як розповів Антон Безносиков, уже підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету Луцької міської ради про припинення опалювального сезону 2020-2021 років на території Луцької міської територіальної громади.



У ньому йдеться про те, що опалювальний сезон буде припинено, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме +8 градусів.



«Сьогодні (31 березня, – ВН) – перша доба, коли ми маємо більш як +8 градусів, наступна доба, згідно з прогнозами, має бути такою ж, але надалі йде істотне похолодання, навіть до від’ємної температури вночі. Після цього, відповідно до прогнозів, має встановитися стабільна тепла погода. На 7 квітня заплановано засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому буде розглянуто цей проєкт рішення. Швидше за все він буде прийнятий, після чого, виходячи з температурних показників, ми будемо вирішувати, в який саме день, 7 чи 8 квітня, припиняти опалювальний сезон», – зазначив Антон Безносиков.



Наразі підприємство не може понижувати параметри теплоносіїв.



«Ми розуміємо, що є такі споживачі, які скаржаться на те, що в них вдома спекотно і доводиться випускати тепло через вікна, але це пов’язано з особливостями системи теплопостачання. У нас є такі котельні, які одночасно виготовляють теплову енергію для двох послуг: і для опалення, і для гарячої води. І ми повинні витримувати параметри – теплоносій має бути не менш як 60 градусів, щоб споживачі отримували гарячу воду 50-55 градусів. Ми не можемо понизити параметри теплоносія. Через це й виходять перетопи, які в принципі відбуваються постійно в такі перехідні періоди. Єдине рішення для споживачів – це встановлення ІТП, що ми поступово й робимо», – пояснив прессекретар «Луцьктепла».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме +8 градусів, у Луцьку завершуватимуть опалювальний сезон. Як заплановано, це може відбутися 7-8 квітня.Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини прессекретар ДКП «Луцьктепло», уже підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету Луцької міської ради про припинення опалювального сезону 2020-2021 років на території Луцької міської територіальної громади.У ньому йдеться про те, що опалювальний сезон буде припинено, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме +8 градусів.«Сьогодні (31 березня, – ВН) – перша доба, коли ми маємо більш як +8 градусів, наступна доба, згідно з прогнозами, має бути такою ж, але надалі йде істотне похолодання, навіть до від’ємної температури вночі. Після цього, відповідно до прогнозів, має встановитися стабільна тепла погода. На 7 квітня заплановано засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому буде розглянуто цей проєкт рішення. Швидше за все він буде прийнятий, після чого, виходячи з температурних показників, ми будемо вирішувати, в який саме день, 7 чи 8 квітня, припиняти опалювальний сезон», – зазначив Антон Безносиков.Наразі підприємство не може понижувати параметри теплоносіїв.«Ми розуміємо, що є такі споживачі, які скаржаться на те, що в них вдома спекотно і доводиться випускати тепло через вікна, але це пов’язано з особливостями системи теплопостачання. У нас є такі котельні, які одночасно виготовляють теплову енергію для двох послуг: і для опалення, і для гарячої води. І ми повинні витримувати параметри – теплоносій має бути не менш як 60 градусів, щоб споживачі отримували гарячу воду 50-55 градусів. Ми не можемо понизити параметри теплоносія. Через це й виходять перетопи, які в принципі відбуваються постійно в такі перехідні періоди. Єдине рішення для споживачів – це встановлення ІТП, що ми поступово й робимо», – пояснив прессекретар «Луцьктепла».

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