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Олександр Омельчук відзвітував за перші сто днів роботи Луцької райради. ВІДЕО

Олександр Омельчук відзвітував за перші сто днів роботи Луцької райради. ВІДЕО
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук розповів про перші 100 днів роботи.

Про це говорили у прямому ефірі Суспільне Волинь.

Нагадаємо, що завершенням реформи адміністртивно-територіального устрою в Україні стало укрупнення районів. Тож наразі Луцький район значно збільшився.

На запитання журналіста, чи змінилось щось у обов'язках Луцької районної ради, Олександр Омельчук відповів:

"Функції наші до кінця ще не визначені, законотворець їх не прописав. Я думаю, що за цей рік прогалини у законодавсті надолужать, бо багато районних рад дають свої пропозиції, проводять семінари. І думаю, що до кінця року визначаться з нашими повноваженнями. А на сьогодні займаємось тим, що передали майно, яке потребує фінансування з бюджету: школи, медичні заклади, культура. І в нас уже 100% передача майна відбулась, які потребують видатків з бюджету. А те майно, яке не потребує видатків, ми передали на своє комунальне підприємство "Райтеплобуд" для того, щоб можна було здати в оренду і наповнити бюджет Луцької райради".

Говорили в ефірі також про передачу майна територіальним громадам, проекти - "Соціальне житло" та передачу пустуючих приміщень шкіл під бізнес. Торкнулися також суперечливих ситуацій у Горохові та Рожищі. Крім того, Олександр Омельчук розповів про основні пріоритети роботи районної ради на наступні 100 днів.

Деталі – у відео:


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Теги: Олександр Омельчук, Луцька райрада, звіт, сто днів
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