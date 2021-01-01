Олександр Омельчук відзвітував за перші сто днів роботи Луцької райради. ВІДЕО
Сьогодні, 16:01
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук розповів про перші 100 днів роботи.
Про це говорили у прямому ефірі Суспільне Волинь.
Нагадаємо, що завершенням реформи адміністртивно-територіального устрою в Україні стало укрупнення районів. Тож наразі Луцький район значно збільшився.
На запитання журналіста, чи змінилось щось у обов'язках Луцької районної ради, Олександр Омельчук відповів:
"Функції наші до кінця ще не визначені, законотворець їх не прописав. Я думаю, що за цей рік прогалини у законодавсті надолужать, бо багато районних рад дають свої пропозиції, проводять семінари. І думаю, що до кінця року визначаться з нашими повноваженнями. А на сьогодні займаємось тим, що передали майно, яке потребує фінансування з бюджету: школи, медичні заклади, культура. І в нас уже 100% передача майна відбулась, які потребують видатків з бюджету. А те майно, яке не потребує видатків, ми передали на своє комунальне підприємство "Райтеплобуд" для того, щоб можна було здати в оренду і наповнити бюджет Луцької райради".
Говорили в ефірі також про передачу майна територіальним громадам, проекти - "Соціальне житло" та передачу пустуючих приміщень шкіл під бізнес. Торкнулися також суперечливих ситуацій у Горохові та Рожищі. Крім того, Олександр Омельчук розповів про основні пріоритети роботи районної ради на наступні 100 днів.
Деталі – у відео:
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Про це говорили у прямому ефірі Суспільне Волинь.
Нагадаємо, що завершенням реформи адміністртивно-територіального устрою в Україні стало укрупнення районів. Тож наразі Луцький район значно збільшився.
На запитання журналіста, чи змінилось щось у обов'язках Луцької районної ради, Олександр Омельчук відповів:
"Функції наші до кінця ще не визначені, законотворець їх не прописав. Я думаю, що за цей рік прогалини у законодавсті надолужать, бо багато районних рад дають свої пропозиції, проводять семінари. І думаю, що до кінця року визначаться з нашими повноваженнями. А на сьогодні займаємось тим, що передали майно, яке потребує фінансування з бюджету: школи, медичні заклади, культура. І в нас уже 100% передача майна відбулась, які потребують видатків з бюджету. А те майно, яке не потребує видатків, ми передали на своє комунальне підприємство "Райтеплобуд" для того, щоб можна було здати в оренду і наповнити бюджет Луцької райради".
Говорили в ефірі також про передачу майна територіальним громадам, проекти - "Соціальне житло" та передачу пустуючих приміщень шкіл під бізнес. Торкнулися також суперечливих ситуацій у Горохові та Рожищі. Крім того, Олександр Омельчук розповів про основні пріоритети роботи районної ради на наступні 100 днів.
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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