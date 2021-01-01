Їздив п'яним і без водійських прав: у Луцьку затримали горе-керманича

Луцькі патрульні виявили водія у стані алкогольного сп’яніння.Так, 31 березня, близько 3-ї години ночі, патрулюючи на проспекті Соборності, поліцейські помітили Seat Alhambra, який рухався зустрічною смугою, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Патрульні зупинили автомобіль, а у 20-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння.Огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці події в присутності двох свідків показав результат у 0,99 проміле, що майже в 5 разів перевищує допустиму норму. Окрім того, патрульні встановили, що керманич судом позбавлений права керування за нетверезе водіння.У результаті на керманича склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) за ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою , яка не пред’явила поліс обов’язкового страхування).