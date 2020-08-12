Поліція затримала волинянина, який розгулював містом з наркотиками

У Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій поліцейські затримали 34-річного місцевого жителя. За інформацією, чоловік мав при собі наркотичні речовини.На місце прибула слідчо-оперативна група Володимир-Волинського районного відділу поліції. У волинянина вилучили поліетиленовий пакет з психотропною речовиною Альфа PVP вагою 5 г. Окрім цього, поліцейські вилучили у нього шприц з залишками бурої речовини, мобільний телефон, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 2 тис. грн. Їх направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.Наразі вирішують питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.