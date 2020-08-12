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Поліція затримала волинянина, який розгулював містом з наркотиками

Поліція затримала волинянина, який розгулював містом з наркотиками
У Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій поліцейські затримали 34-річного місцевого жителя. За інформацією, чоловік мав при собі наркотичні речовини.

На місце прибула слідчо-оперативна група Володимир-Волинського районного відділу поліції. У волинянина вилучили поліетиленовий пакет з психотропною речовиною Альфа PVP вагою 5 г. Окрім цього, поліцейські вилучили у нього шприц з залишками бурої речовини, мобільний телефон, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 2 тис. грн. Їх направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.

Поліція затримала волинянина, який розгулював містом з наркотиками



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Теги: наркотики, шприц, волинянин
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