Поліція затримала волинянина, який розгулював містом з наркотиками
Сьогодні, 16:36
У Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій поліцейські затримали 34-річного місцевого жителя. За інформацією, чоловік мав при собі наркотичні речовини.
На місце прибула слідчо-оперативна група Володимир-Волинського районного відділу поліції. У волинянина вилучили поліетиленовий пакет з психотропною речовиною Альфа PVP вагою 5 г. Окрім цього, поліцейські вилучили у нього шприц з залишками бурої речовини, мобільний телефон, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 2 тис. грн. Їх направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Наразі вирішують питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.
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На місце прибула слідчо-оперативна група Володимир-Волинського районного відділу поліції. У волинянина вилучили поліетиленовий пакет з психотропною речовиною Альфа PVP вагою 5 г. Окрім цього, поліцейські вилучили у нього шприц з залишками бурої речовини, мобільний телефон, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 2 тис. грн. Їх направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Наразі вирішують питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.
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Поліція затримала волинянина, який розгулював містом з наркотиками
Сьогодні, 16:36