Що має і скільки заробляє головний медик Луцька

Володимир Лотвін за рік заробив 349 454 гривні та отримав 131 642 гривні зарплати за сумісництвом у КП "ЛЦПМЦ №1".



Про це йдеться в



У власності Володимира Лотвіна немає об'єктів нерухомості, лише право користування на підставі попереднього інвестиційного договору квартирою на 41,3 кв. м у Луцьку, що в декларації вказана як незавершене будівництво. Лотвін має право користування на квартиру дружини Мирослави, площею 78,7 кв. м у Луцьку, гараж, що також належить дружині. Мирослава Лотвін також володіє квартирою в обласному центрі на 53,7 кв. м.



Їздить головний медик Луцька на Fiat Doblo 2007 року випуску.



У 2020 році Володимир Лотвін заробив 349 454 гривні, тобто в середньому 29 тисяч у місяць, та отримав 131 642 гривні зарплати за сумісництвом у КП "ЛЦПМЦ №1" як лікар загальної практики-сімейний лікар. Дружина Мирослава отримала 142483 гривні зарплати в управлінні освіти, син Ярослав - 2114 гривень у Mindy Teams Lutsk.





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