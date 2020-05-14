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Що має і скільки заробляє головний медик Луцька

Що має і скільки заробляє головний медик Луцька
Начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін за рік заробив 349 454 гривні та отримав 131 642 гривні зарплати за сумісництвом у КП "ЛЦПМЦ №1".

Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.

У власності Володимира Лотвіна немає об'єктів нерухомості, лише право користування на підставі попереднього інвестиційного договору квартирою на 41,3 кв. м у Луцьку, що в декларації вказана як незавершене будівництво. Лотвін має право користування на квартиру дружини Мирослави, площею 78,7 кв. м у Луцьку, гараж, що також належить дружині. Мирослава Лотвін також володіє квартирою в обласному центрі на 53,7 кв. м.

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У 2020 році Володимир Лотвін заробив 349 454 гривні, тобто в середньому 29 тисяч у місяць, та отримав 131 642 гривні зарплати за сумісництвом у КП "ЛЦПМЦ №1" як лікар загальної практики-сімейний лікар. Дружина Мирослава отримала 142483 гривні зарплати в управлінні освіти, син Ярослав - 2114 гривень у Mindy Teams Lutsk.


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Теги: декларація, Володимир Лотвін, медицина
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