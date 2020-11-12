Закривають школи і дитсадки: у Києві від 5 квітня – жорсткий карантин





У столиці закривають школи та садочки, транспорт працюватиме за спецперепустками пасажирів, а містян мають відправити на дистанційну роботу або у відпустки, - пише



"В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня," – зазначив мер Києва Віталій Кличко.



Від понеділка, 5 квітня, вводяться такі нові обмеження:



- Столиця закриває всі школи і дитячі садочки.

- Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

- Керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки.

- Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

- Продуктові ярмарки припиняють роботу від 1 квітня.

- Такі обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.



Зазначимо, що від 20 березня Київ запровадив локдаун. Тоді набрав чинності протокол суворих карантинних обмежень:



Протоколом заборонено:



1. проведення релігійними організаціями богослужінь, якщо не забезпечено наявності в споруді, приміщенні не менше 10 квадратних метрів на одну особу;



2. здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус) транспорті, в кількості більшій, ніж 50 відсотків місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу і визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.



Перевізник несе відповідальність за дезінфекцію транспортних засобів та забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, пасажирами під час перевезення, у тому числі виготовлених самостійно;



3. приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень, замовлень на винос та закладів громадського харчування в аеропорту;



4. роботу торговельно-розважальних центрів, дитячо-розважальних центрів всіх форм власності, крім магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та торгівлі квітами. Максимальна кількість відвідувачів магазинів повинна не перевищувати не більше одного покупця на 20 квадратних метрів площі у закладах понад 200 квадратних метрів;



5. приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торгівлі непродовольчою групою товарів. Реалізація зазначеної групи товарів може відбуватись лише із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;



6. приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;



7. приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;



8. приймання відвідувачів басейнів, крім відвідування спортсменами національних збірних команд України та їхніми тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;



9. проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників);



10. роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;



11. діяльність непродовольчих ринків/ павільйонів та ярмарків;



12. відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти;



13. відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).



Ці обмеження було запроваджено на три тижні – до 9 квітня включно. Тепер вони подовжені до 16 квітня.



"Ми деталізуємо документом всі обмеження. І діятимуть вони, як мінімум, до 16 квітня. Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого розповсюдження вірусу. І не допустити трагічних наслідків", – наголосив мер Києва та закликав правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами.



"Медична система захлинається"



Віталій Кличко також підкреслив, що ситуація в столичних лікарнях сьогодні вкрай складна. Місто продовжує розгортати додаткові ліжка. Тільки останніми тижнями підготували додаткових 1100 ліжок. Загалом їх у медзакладах столиці вже майже 6170.



"Ми запровадили обмеження. Але бачимо, що ситуація не поліпшується. Медична система захлинається. В нас багато хворіє і медиків. А пацієнтам хтось має допомагати?! Лікарі і медсестри по дві доби не виходять із відділень. Вони вже валяться з ніг. Тому, я сподіваюся, кияни нарешті зрозуміють, що не можна ігнорувати правила і робити вигляд, що вірусу немає. Зрозуміють, що доведеться потерпіти, аби потім скоріше повернутися до нормального життя! Адже ми намагаємося врятувати вас! Зрозумійте це, будь ласка!" – звернувся Віталій Кличко до киян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку зі зростанням захворюваності та смертності від коронавірусу Київ від понеділка, 5 квітня, запроваджує суворіші обмеження.У столиці закривають школи та садочки, транспорт працюватиме за спецперепустками пасажирів, а містян мають відправити на дистанційну роботу або у відпустки, - пише ТСН. "В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня," – зазначив мер Києва Віталій Кличко.Від понеділка, 5 квітня, вводяться такі нові обмеження:- Столиця закриває всі школи і дитячі садочки.- Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.- Керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки.- Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.- Продуктові ярмарки припиняють роботу від 1 квітня.- Такі обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.Зазначимо, що від 20 березня Київ запровадив локдаун. Тоді набрав чинності протокол суворих карантинних обмежень:1. проведення релігійними організаціями богослужінь, якщо не забезпечено наявності в споруді, приміщенні не менше 10 квадратних метрів на одну особу;2. здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус) транспорті, в кількості більшій, ніж 50 відсотків місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу і визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.Перевізник несе відповідальність за дезінфекцію транспортних засобів та забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, пасажирами під час перевезення, у тому числі виготовлених самостійно;3. приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень, замовлень на винос та закладів громадського харчування в аеропорту;4. роботу торговельно-розважальних центрів, дитячо-розважальних центрів всіх форм власності, крім магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та торгівлі квітами. Максимальна кількість відвідувачів магазинів повинна не перевищувати не більше одного покупця на 20 квадратних метрів площі у закладах понад 200 квадратних метрів;5. приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торгівлі непродовольчою групою товарів. Реалізація зазначеної групи товарів може відбуватись лише із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;6. приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;7. приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;8. приймання відвідувачів басейнів, крім відвідування спортсменами національних збірних команд України та їхніми тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;9. проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників);10. роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;11. діяльність непродовольчих ринків/ павільйонів та ярмарків;12. відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти;13. відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).Ці обмеження було запроваджено на три тижні – до 9 квітня включно. Тепер вони подовжені до 16 квітня."Ми деталізуємо документом всі обмеження. І діятимуть вони, як мінімум, до 16 квітня. Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого розповсюдження вірусу. І не допустити трагічних наслідків", – наголосив мер Києва та закликав правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами.Віталій Кличко також підкреслив, що ситуація в столичних лікарнях сьогодні вкрай складна. Місто продовжує розгортати додаткові ліжка. Тільки останніми тижнями підготували додаткових 1100 ліжок. Загалом їх у медзакладах столиці вже майже 6170."Ми запровадили обмеження. Але бачимо, що ситуація не поліпшується. Медична система захлинається. В нас багато хворіє і медиків. А пацієнтам хтось має допомагати?! Лікарі і медсестри по дві доби не виходять із відділень. Вони вже валяться з ніг. Тому, я сподіваюся, кияни нарешті зрозуміють, що не можна ігнорувати правила і робити вигляд, що вірусу немає. Зрозуміють, що доведеться потерпіти, аби потім скоріше повернутися до нормального життя! Адже ми намагаємося врятувати вас! Зрозумійте це, будь ласка!" – звернувся Віталій Кличко до киян.

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