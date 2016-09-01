Поліцейського з Волині, який торгував наркотиками, засудили до 7 років тюрми
Сьогодні, 17:18
За торгівлю амфетаміном судили волинського поліцейського. Суд призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Інформують, що З березня по липень 2019 року правоохоронці задокументували три епізоди придбання і збуту поліцейським амфетаміну, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Окрім того, під час обшуку в його оселі виявили й вилучили цю психотропну речовину в особливо великих розмірах.
Згідно з рішенням суду поліцейського позбавили також права 3 роки обіймати посади в правоохоронних органах та спеціального звання "майор поліції".
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Інформують, що З березня по липень 2019 року правоохоронці задокументували три епізоди придбання і збуту поліцейським амфетаміну, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Окрім того, під час обшуку в його оселі виявили й вилучили цю психотропну речовину в особливо великих розмірах.
Згідно з рішенням суду поліцейського позбавили також права 3 роки обіймати посади в правоохоронних органах та спеціального звання "майор поліції".
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Поліцейського з Волині, який торгував наркотиками, засудили до 7 років тюрми
Сьогодні, 17:18