вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліцейського з Волині, який торгував наркотиками, засудили до 7 років тюрми

Поліцейського з Волині, який торгував наркотиками, засудили до 7 років тюрми
За торгівлю амфетаміном судили волинського поліцейського. Суд призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інформують, що З березня по липень 2019 року правоохоронці задокументували три епізоди придбання і збуту поліцейським амфетаміну, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Окрім того, під час обшуку в його оселі виявили й вилучили цю психотропну речовину в особливо великих розмірах.

Згідно з рішенням суду поліцейського позбавили також права 3 роки обіймати посади в правоохоронних органах та спеціального звання "майор поліції".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліцейський, наркотики, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайти роботу у декілька кліків: які онлайн-сервіси пропонує волинський центр зайнятості
Сьогодні, 17:25
Поліцейського з Волині, який торгував наркотиками, засудили до 7 років тюрми
Сьогодні, 17:18
Закривають школи і дитсадки: у Києві від 5 квітня – жорсткий карантин
Сьогодні, 16:59
Поліція затримала волинянина, який розгулював містом з наркотиками
Сьогодні, 16:36
Їздив п'яним і без водійських прав: у Луцьку затримали горе-керманича
Сьогодні, 16:19
Схожі новини
Поліцейський, який приторговував наркотиками, постане перед судом Поліцейський, який приторговував наркотиками, постане перед судом
01 вересень, 2016, 15:53
У Рівному розглядають апеляцію школяра з Волині, якого засудили до 6 років тюрми за 11 грамів канабісу У Рівному розглядають апеляцію школяра з Волині, якого засудили до 6 років тюрми за 11 грамів канабісу
25 березень, 17:00
У Луцьку на 6 років засудили вагітну жінку, яка робила закладки з наркотиками У Луцьку на 6 років засудили вагітну жінку, яка робила закладки з наркотиками
13 березень, 17:42
Двох волинян судитимуть за неодноразовий збут особливо небезпечних наркотичних речовин Двох волинян судитимуть за неодноразовий збут особливо небезпечних наркотичних речовин
12 березень, 19:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайти роботу у декілька кліків: які онлайн-сервіси пропонує волинський центр зайнятості
Сьогодні, 17:25
 0
Поліцейського з Волині, який торгував наркотиками, засудили до 7 років тюрми
Сьогодні, 17:18
 0
Закривають школи і дитсадки: у Києві від 5 квітня – жорсткий карантин
Сьогодні, 16:59
 0
Поліція затримала волинянина, який розгулював містом з наркотиками
Сьогодні, 16:36
 0
Їздив п'яним і без водійських прав: у Луцьку затримали горе-керманича
Сьогодні, 16:19
 0
Медіа
відео
1/8