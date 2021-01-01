Небайдужий рибалка «здав» двох волинян-браконьєрів





Про це



Сьогодні, 31 березня, на «гарячу лінію» Волинського рибпатруля надійшло повідомлення від небайдужого рибалки про порушення рибальства на водоймі, що поблизу с. Хренів Нововолинської ТГ Володимир-Волинського району.



Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане місце події. Під час обстеження водойми викрили двох громадян, які ловили рибу забороненими сітними знаряддями лову. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушники не встиг завдати шкоди рибному господарству.



На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.



«Ми вдячні кожному небайдужому рибалці за активну позицію у сфері збереження рибних запасів. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення правил рибальства. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40»,- повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Нагадуємо, з першого квітня розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега за межами нерестовищ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки дзвінку небайдужого рибалки на волинській водоймі викрили двох браконьєрів.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Сьогодні, 31 березня, на «гарячу лінію» Волинського рибпатруля надійшло повідомлення від небайдужого рибалки про порушення рибальства на водоймі, що поблизу с. Хренів Нововолинської ТГ Володимир-Волинського району.Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане місце події. Під час обстеження водойми викрили двох громадян, які ловили рибу забороненими сітними знаряддями лову. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушники не встиг завдати шкоди рибному господарству.На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.«Ми вдячні кожному небайдужому рибалці за активну позицію у сфері збереження рибних запасів. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення правил рибальства. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40»,- повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруляНагадуємо, з першого квітня розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега за межами нерестовищ.

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