Проїхався на червоне світло: водій-порушник хотів «відмазатися» від луцьких патрульних хабарем





Про це



Сьогодні, 31 жовтня, близько 13-ї години, на перехресті вулиці Грибоєдова та проспекту Перемоги патрульні виявили порушення ПДР. Керманич автомобіля Renault Megan проїхав перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора.



Поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Генерала Шухевича та встановили, що чоловік, який перебував за кермом, тимчасово обмежений у праві керування транспортним засобом Державною виконавчою службою міста Луцька. Окрім цього, у водія був відсутній поліс обов’язкового страхування транспортного засобу.



Під час складання адміністративних матеріалів 40-річний чоловік, з метою уникнення адміністративної відповідальності, пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він продовжував пропонувати грошові кошти та поклав їх у службовий автомобіль.



Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та склали всі необхідні адміністративні матеріали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій-порушник, який не мав права керувати авто, намагався надати неправомірну вигоду патрульним.Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Волинській області.Сьогодні, 31 жовтня, близько 13-ї години, на перехресті вулиці Грибоєдова та проспекту Перемоги патрульні виявили порушення ПДР. Керманич автомобіля Renault Megan проїхав перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора.Поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Генерала Шухевича та встановили, що чоловік, який перебував за кермом, тимчасово обмежений у праві керування транспортним засобом Державною виконавчою службою міста Луцька. Окрім цього, у водія був відсутній поліс обов’язкового страхування транспортного засобу.Під час складання адміністративних матеріалів 40-річний чоловік, з метою уникнення адміністративної відповідальності, пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він продовжував пропонувати грошові кошти та поклав їх у службовий автомобіль.Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та склали всі необхідні адміністративні матеріали.

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