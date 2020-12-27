На Волині розшукують безвісти зниклого дідуся
Сьогодні, 18:15
Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують Миколу Сельвашука, 20 вересня 1955 року народження, житель Ковеля.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Відомо, чоловік у неділю, 28 березня, пішов з дому, нині його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд близько 70 років, зріст близько 175 см, середньої тілобудови, волосся сиве, середньої довжини, сиві вуса, очі темні.
Був одягнений: сіру коротку куртку, сині джинси, чорні черевики, чорну в’язану шапку.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0689475307 або «102».
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Відомо, чоловік у неділю, 28 березня, пішов з дому, нині його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд близько 70 років, зріст близько 175 см, середньої тілобудови, волосся сиве, середньої довжини, сиві вуса, очі темні.
Був одягнений: сіру коротку куртку, сині джинси, чорні черевики, чорну в’язану шапку.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0689475307 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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