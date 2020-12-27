На Волині розшукують безвісти зниклого дідуся

Миколу Сельвашука, 20 вересня 1955 року народження, житель Ковеля.



Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.



Відомо, чоловік у неділю, 28 березня, пішов з дому, нині його місцезнаходження невідоме.



Прикмети: на вигляд близько 70 років, зріст близько 175 см, середньої тілобудови, волосся сиве, середньої довжини, сиві вуса, очі темні.



Був одягнений: сіру коротку куртку, сині джинси, чорні черевики, чорну в’язану шапку.



Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0689475307 або «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують, 20 вересня 1955 року народження, житель Ковеля.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Відомо, чоловік у неділю, 28 березня, пішов з дому, нині його місцезнаходження невідоме.на вигляд близько 70 років, зріст близько 175 см, середньої тілобудови, волосся сиве, середньої довжини, сиві вуса, очі темні.сіру коротку куртку, сині джинси, чорні черевики, чорну в’язану шапку.Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами:

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