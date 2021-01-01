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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 1 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 1 квітня
У Волинській області завтра, 1 квітня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вночі та вранці місцями туман.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8⁰ тепла, вдень 15-20⁰ тепла.

У Луцьку завтра, у четвер, також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура вночі 5-7⁰ тепла, вдень 18-20⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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