Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 1 квітня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 1 квітня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вночі та вранці місцями туман.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8⁰ тепла, вдень 15-20⁰ тепла.
У Луцьку завтра, у четвер, також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура вночі 5-7⁰ тепла, вдень 18-20⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8⁰ тепла, вдень 15-20⁰ тепла.
У Луцьку завтра, у четвер, також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура вночі 5-7⁰ тепла, вдень 18-20⁰ тепла.
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