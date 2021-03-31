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Кінець ери військкоматів: в Україні з'явиться електронний військовий квиток

Кінець ери військкоматів: в Україні з'явиться електронний військовий квиток
В Україні розпочинають цифровізацію процесів військового обліку та запровадять електронний військовий квиток.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба Міноборони.

Також створили інститут резервістів-контрактників, які добровільно підписуватимуть контракт. На них поширюватимуться соціальні пільги і гарантії, передбачені для мобілізованих осіб.

«Настав кінець ери військкоматів. Замість них в Україні будуть діяти територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно-територіального устрою держави. У разі загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведено лічені дні, що відповідає вимогам "Стратегії воєнної безпеки України», - сказав Таран.

Окрім цього, створили Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. «Розпочаті проекти по цифровізації процесів військового обліку: е-реєстрація, е-військовий квиток, е-транспорт, е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили збройні сили, а й дали інструменти для введення змін в інші складові сектора безпеки і оборони», - зазначив міністр.



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Теги: військовий квиток, Таран
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