Кінець ери військкоматів: в Україні з'явиться електронний військовий квиток





Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає



Також створили інститут резервістів-контрактників, які добровільно підписуватимуть контракт. На них поширюватимуться соціальні пільги і гарантії, передбачені для мобілізованих осіб.



«Настав кінець ери військкоматів. Замість них в Україні будуть діяти територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно-територіального устрою держави. У разі загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведено лічені дні, що відповідає вимогам "Стратегії воєнної безпеки України», - сказав Таран.



Окрім цього, створили Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. «Розпочаті проекти по цифровізації процесів військового обліку: е-реєстрація, е-військовий квиток, е-транспорт, е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили збройні сили, а й дали інструменти для введення змін в інші складові сектора безпеки і оборони», - зазначив міністр.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні розпочинають цифровізацію процесів військового обліку та запровадять електронний військовий квиток.Про це заявив міністр оборони, передає прес-служба Міноборони Також створили інститут резервістів-контрактників, які добровільно підписуватимуть контракт. На них поширюватимуться соціальні пільги і гарантії, передбачені для мобілізованих осіб.«Настав кінець ери військкоматів. Замість них в Україні будуть діяти територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно-територіального устрою держави. У разі загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведено лічені дні, що відповідає вимогам "Стратегії воєнної безпеки України», - сказав Таран.Окрім цього, створили Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. «Розпочаті проекти по цифровізації процесів військового обліку: е-реєстрація, е-військовий квиток, е-транспорт, е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили збройні сили, а й дали інструменти для введення змін в інші складові сектора безпеки і оборони», - зазначив міністр.

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