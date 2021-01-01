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Лучан кличуть прибрати місто та навколишні села

Лучан кличуть прибрати місто та навколишні села
16 квітня відбудеться екологічна толока «Чисте довкілля»
Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук, - повідомляє пресслужба міськради.

16 квітня 2021 року о 10 годині на території Луцької міської територіальної громади відбудеться екологічна толока «Чисте довкілля».

Для прибирання на території безпосередньо міста визначили 25 локації та 35 - на території сіл, приєднаних до Луцька. Основна увага буде приділена прибережній зоні річки Стир.

Також у рамках екологічної толоки планують прибрати великі сквери Луцька, ботанічний сад на Потебні та оглядовий майданчик поблизу Львівської.

У зв'язку із протиепідеміологічними заходами, що впроваджуються на території міської територіальної громади, усім учасникам акції при її проведенні дотримуватися соціальної дистанції та використовувати засоби індивідуального захисту.

Організатори запрошують усіх небайдужих долучитися до акції. Рукавиці, сміттєві пакети та все необхідне буде на місці толоки.
Перелік локацій де буде проводитись толока ТУТ.

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Теги: прибирання Луцьк, Чисте довкілля
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