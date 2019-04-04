Чуттєва лірика та вибуховий рок: у Луцьку «відгриміли» два незабутніх концерти гурту «Без обмежень»

У Луцьку відбулося два незабутніх концерти популярного рок-гурту «Без обмежень» в рамках всеукраїнського туру «Краще».Організаторами заходу є івент-агенція Tikhonov Agency, з якою гурт співпрацює вже не один рік.Ввечері у РЦ «Промінь» - аншлаг. Шанувальники гурту приходили у приміщення задовго до початку.Перший концерт розпочався о 17 годині. З перших секунд появи музикантів на сцені зал «вибухнув» гучними оплесками та дав зрозуміти, що гурт «Без обмежень» люблять та завжди чекають у Луцьку.Фронтмен гурту «Без обмежень»зауважив, що надзвичайно радий бути у Луцьку. Адже зустріч була під загрозою, бо артист хворів на коронавірус. На щастя, він вже повністю одужав та приїхав до обласного центру Волині потішити своїх слухачів.«Дякую, що ви тут. Я вдячний, що ви дочекались. Ми привезли до вас програму «Краще». Це найкращі пісні за 20 років існування «Без обмежень». Ми дійсно за вами скучили, бо не були тут досить давно. Нарешті ми тут», - привітав усіх присутніх Сергій Танчинець.Також рокер попросив усіх присутніх дотримуватися карантинних вимог та бути в масках.Першою на концерті музиканти виконали пісню «Буду з тобою», далі пролунав трек «Листопад».«Наступна пісня – це пісня, задля якої більшість з вас сюди прийшли», - сказав Сергій Танчинець та виконав ліричну «Зорі запалали».Музиканти виконали для лучан одну з останніх композицій «Поклянись. Поцілуй. Обійми». Сергій Танчинець зазначив, що вважає її однією з найкращих за роки існування гурту.«Програма «Краще» - це не тільки відомі всім пісні, але й нові пісні, які пишуться або написані зовсім недавно. Я абсолютно відверто можу назвати цю пісню однією з найкращих з тих, які ми вже написали», - запевнив артист.Пісня входить до нового альбому, який музиканти презентують восени цього року. За словами Сергія Танчинця, на його підтримку рокери планують великий тур та обов’язково приїдуть і до Луцька.Наступною була композиція «Най би вже весна», присвячена реальності, у якій живе Україна вже 7 років, - війні. Сергій Танчинець нагадав, наскільки важливо не забувати про військових, підтримувати їх та дякувати.«На превеликаий жаль, продовжують гинути українці. Ми з вами маємо продовжувати підтримувати українську армію, ідею суверенітету, незалежності, неподільності нашої держави. Звісно, усі ми повинні згадувати про всіх українських воїнів. Дякувати їм за те, що ми з вами почуваємо себе в безпеці, за їх самопожертву», - музикант звернувся до залу.Рокери потішили шанувальників неперевершеним виконанням треків «Хто я», під яку активно танцював весь зал, «Весь світ», «Липень», «Тону» та «Underground».Також для лучан звучала пісня «Без неї ніяк».«Більшість з вас почуло про «Без обмежень» саме завдяки цій пісні і прекрасному талант-шоу «X-фактор». Тоді у 2016 році гурт став відомим для великої кількості українців», - розповів Сергій Танчинець.Композиція, яку гурт «Без обмежень» виконує на кожному своєму виступі, - «Моя країна».«Ця пісня звучить для того, щоб ще раз усі згадали тих людей, які забезпечують мир, які не дозволяють російським загарбникам понівечити нашу Україну. Вони окупували Крим та частину Донбасу, але вони не зможуть окупувати всю країну. В них замалі зуби, бо українці ніколи не дозволять розгромити їх державу», - наголосив фронтмен гурту.Далі була пісня «Не мовчи», після якої гурт подякував лучанам за прекрасний вечір та пішли зі сцени. Проте луцькі фани ніяк не хотіли відпускати улюблених музикантів та кликали на біс. Гурт «Без обмежень» заспівав композиції «Героям» та «Зорі запалали».Публіка проводжала артистів шквалом емоцій та гучними оплесками. Сергій Танчинець пообіцяв повертатися до луцьких слухачів з концертами.Текст –Фото –