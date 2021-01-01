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Секонд-хенд з бірками: на Ягодині затримали контрабанду нового одягу

Секонд-хенд з бірками: на Ягодині затримали контрабанду нового одягу
Волинський митники у двох автомобілях виявили партію нового одягу, яка в супровідних документах значилася на «гуманітарна допомога». На одязі були збережені всі бирки та навіть цінники.

Про це в середу, 31 березня, повідомила Державна митна служба України. Правопорушення було зафіксовано 30 березня на митному посту «Ягодин». Зазначається, що речі «секонд-хенд» прибули на кордон з Україною у двох вантажівках.

У документах адресатом на доставку значилася благодійна організація. За попередньою оцінкою близько 80% товару - це новий одяг з відповідними бирками та цінниками. Ціна кожної одиниці товару становить близько €20-50.

Наразі йде вивантаження товару. Після завершення відходу буде прийнято рішення про кваліфікацію правопорушення.

Секонд-хенд з бірками: на Ягодині затримали контрабанду нового одягу


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Теги: Ягодин, контрабанда
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