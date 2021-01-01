Секонд-хенд з бірками: на Ягодині затримали контрабанду нового одягу

Волинський митники у двох автомобілях виявили партію нового одягу, яка в супровідних документах значилася на «гуманітарна допомога». На одязі були збережені всі бирки та навіть цінники.Про це в середу, 31 березня, повідомила Державна митна служба України. Правопорушення було зафіксовано 30 березня на митному посту «Ягодин». Зазначається, що речі «секонд-хенд» прибули на кордон з Україною у двох вантажівках.У документах адресатом на доставку значилася благодійна організація. За попередньою оцінкою близько 80% товару - це новий одяг з відповідними бирками та цінниками. Ціна кожної одиниці товару становить близько €20-50.Наразі йде вивантаження товару. Після завершення відходу буде прийнято рішення про кваліфікацію правопорушення.