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З приміщення луцької дитячої залізниці вивозять майно

З приміщення луцької дитячої залізниці вивозять майно
Сьогодні, 31 березня, з приміщення Луцької дитячої залізниці почали вивозити меблі, стенди та форму юних залізничників.
Про це повідомляється на сторінці дитячої залізниці у Facebook.

«Частину майна перевезуть на сусідню — Рівненську дитячу залізницю. На даний момент ще не вирішена доля рухомого складу, станційних будівель та колійного господарства. Якщо мала магістраль не перейде у комунальну власність, скоріше за все, її зрівняють із землею вже у найближчому майбутньому», - йдеться у повідомленні.

Лучани стривожені такою ситуацією, адже уже декілька місяців небайдужі мешканці міста роблять різні акції, щоб не допустити закриття залізниці з 60-річною історією. Зокрема, була зареєстрована відповідна петиція, Флешмоб «Врятуємо ЛДЗ».

А на початку березня цього року Луцька міська рада пообіцяла викупити дитячу залізницю у власність міста та зберегти її функціональне призначення, розвивати.

Тепер лучани у коментарях просять міського голову дати роз ’яснення щодо новини про вивіз речей з приміщення залізниці.

З приміщення луцької дитячої залізниці вивозять майно


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Теги: дитяча залізниця, закриття
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