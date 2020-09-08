З приміщення луцької дитячої залізниці вивозять майно



Про це повідомляється на сторінці дитячої залізниці у



«Частину майна перевезуть на сусідню — Рівненську дитячу залізницю. На даний момент ще не вирішена доля рухомого складу, станційних будівель та колійного господарства. Якщо мала магістраль не перейде у комунальну власність, скоріше за все, її зрівняють із землею вже у найближчому майбутньому», - йдеться у повідомленні.



Лучани стривожені такою ситуацією, адже уже декілька місяців небайдужі мешканці міста роблять різні акції, щоб не допустити закриття залізниці з 60-річною історією. Зокрема, була зареєстрована відповідна петиція, Флешмоб «Врятуємо ЛДЗ».



А на початку березня цього року



Тепер лучани у коментарях просять міського голову дати роз ’яснення щодо новини про вивіз речей з приміщення залізниці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 31 березня, з приміщення Луцької дитячої залізниці почали вивозити меблі, стенди та форму юних залізничників.Про це повідомляється на сторінці дитячої залізниці у Facebook «Частину майна перевезуть на сусідню — Рівненську дитячу залізницю. На даний момент ще не вирішена доля рухомого складу, станційних будівель та колійного господарства. Якщо мала магістраль не перейде у комунальну власність, скоріше за все, її зрівняють із землею вже у найближчому майбутньому», - йдеться у повідомленні.Лучани стривожені такою ситуацією, адже уже декілька місяців небайдужі мешканці міста роблять різні акції, щоб не допустити закриття залізниці з 60-річною історією. Зокрема, була зареєстрована відповідна петиція, Флешмоб «Врятуємо ЛДЗ».А на початку березня цього року Луцька міська рада пообіцяла викупити дитячу залізницю у власність міста та зберегти її функціональне призначення, розвивати.Тепер лучани у коментарях просять міського голову дати роз ’яснення щодо новини про вивіз речей з приміщення залізниці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію