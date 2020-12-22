Луцько-севастопольські соколи передали літак франківській бригаді
Сьогодні, 23:19
Севастопольсько-Волинські соколи зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage, яка дислокується на Луцькому військовому аеродромі, передають у користування винищувач МіГ-29УБ 114 бригаді тактичної авіації повітряного командування «Захід».
Про це повідомляють «Волинські соколи» на своїй сторінці у Facebook.
МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача, що призначений для вишколу курсантів і вдосконалення бойових навичок досвідчених пілотів.
Раніше ми повідомляли, що львівський державний авіаційно-ремонтний завод передав Повітряним силам ЗСУ, а зокрема на Луцький військовий аеродром, відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ.
«Наша бджілка 82 попрямувала до нового місця служби, під новим номером 40... Ти пройшла з нами Крим, Рим і мідні труби... Шануйте її Соколи Прикарпаття», - пишуть льотчики 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна.
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Про це повідомляють «Волинські соколи» на своїй сторінці у Facebook.
МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача, що призначений для вишколу курсантів і вдосконалення бойових навичок досвідчених пілотів.
Раніше ми повідомляли, що львівський державний авіаційно-ремонтний завод передав Повітряним силам ЗСУ, а зокрема на Луцький військовий аеродром, відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ.
«Наша бджілка 82 попрямувала до нового місця служби, під новим номером 40... Ти пройшла з нами Крим, Рим і мідні труби... Шануйте її Соколи Прикарпаття», - пишуть льотчики 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна.
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Коментарі 1
Пiшки поiхала)))боевой лiтак
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