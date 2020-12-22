Луцько-севастопольські соколи передали літак франківській бригаді





Про це повідомляють «Волинські соколи» на своїй сторінці у Facebook.

МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача, що призначений для вишколу курсантів і вдосконалення бойових навичок досвідчених пілотів.



Раніше ми повідомляли, що



«Наша бджілка 82 попрямувала до нового місця служби, під новим номером 40... Ти пройшла з нами Крим, Рим і мідні труби... Шануйте її Соколи Прикарпаття», - пишуть льотчики 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Севастопольсько-Волинські соколи зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage, яка дислокується на Луцькому військовому аеродромі, передають у користування винищувач МіГ-29УБ 114 бригаді тактичної авіації повітряного командування «Захід».Про це повідомляють «Волинські соколи» на своїй сторінці у Facebook.МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача, що призначений для вишколу курсантів і вдосконалення бойових навичок досвідчених пілотів.Раніше ми повідомляли, що львівський державний авіаційно-ремонтний завод передав Повітряним силам ЗСУ, а зокрема на Луцький військовий аеродром, відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ.«Наша бджілка 82 попрямувала до нового місця служби, під новим номером 40... Ти пройшла з нами Крим, Рим і мідні труби... Шануйте її Соколи Прикарпаття», - пишуть льотчики 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна.

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